http://feedproxy.goo

: #Synology: ufficiali i nuovi NAS RackStation RS2418+/RS2418RP+: Milano 5 aprile 2018… - giannifioreGF : #Synology: ufficiali i nuovi NAS RackStation RS2418+/RS2418RP+: Milano 5 aprile 2018… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Milano 5 aprile 2018.® Inc. oggi ha lanciato la, un NAS su rack a 12 vani 2U con un’elevata capacità di storage e un TCO ragionevole, studiato per la piccola e media impresa. L’unitàsupporta fino a 144 TB di storage in un singolo “telaio” 2U. La capacità di storage può essere ulteriormente espansa fino a 288 TB collegando un RX1217/RX1217RP, per un’espansione del volume istantanea. “è stato concepito per risolvere le sfide IT della piccola e media impresa: budget ridotti, volume di dati in rapida crescita e personale IT limitato”, ha dichiarato Jason Fan, Product Manager pressoInc. “è studiato per superare queste sfide. Offre una capacità di storage scalabile con un TCO ragionevole e, allo stesso tempo, applicazioni software versatili ...