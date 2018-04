Swatch | la mostra a cielo aperto per i 35 anni

gqitalia

(Di venerdì 6 aprile 2018) Trentacinquefarivoluzionava l’idea stessa di orologio trasformandolo in un oggetto colorato e divertente. Un catalizzatore di creatività capace di spingersi sempre oltre, tanto da arrivare a stringere uno strettissimo legame con l’arte. Da Keith Haring a Vivienne Westwood sono tantissimi e dei campi più disparati i creativi che hanno firmato la loro personale interpretazione di questa icona da polso. Non sorprende dunque che il legame con l’arte sia al centro dei festeggiamenti dei 35del brand. “Time to Art” è il nome della retrospettiva inaugurata ieri e in programma a Milano, in via Montenapoleone , fino al 13 aprile. Una passeggiata attraverso le tappe più importanti del rapporto trae l’arte con due soste d’eccezione: i lavori di due artisti, ex residenti delloArt Peace Hotel di Shanghai. Per la precisione, ...