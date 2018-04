Supernatural 13×18 | Missione di salvataggio VIDEO

ilnotiziangolo

(Di venerdì 6 aprile 2018)13×18 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda su The CW il prossimo giovedì, 12 marzo 2018, con il titolo “Bring ‘em Back Alive“.13×18 verrà diretto da Amyn Kenderali e scritto da Brad Buckner in collaborazione con Eugenie Ross-Leming. Le anticipazioni su trama e promo svelano il ritorno di Danneel Ackles e Richard Speight Junior, ovvero Jo e Gabriel.13×18, la trama dell’episodio Lucifer è pronto a dominare su tutto, ma le cose non andranno come previsto. Tutto questo non farà altro che esasperare Jo, che di certo non accetterà gli ostacoli in arrivo. Nel frattempo, Sam e Castiel dovranno fare i conti con le loro perplessità riguardo al ritorno di Gabriel ed ai numerosi dubbi collegati a questo evento. Ancora una volta vedremo i tre protagonisti divisi su più fronti, fra azione e ...