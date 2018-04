Blastingnews

: L’Aquila, nove anni dopo il #terremoto, è un ancora un grande cantiere. Il centro storico è pieno di gru al lavoro… - reportrai3 : L’Aquila, nove anni dopo il #terremoto, è un ancora un grande cantiere. Il centro storico è pieno di gru al lavoro… - PrimulaRossaLM : Sui palazzi della Capitale la campagna di ProVita, tra plausi e polemiche - MegaleHellas : La bandiera inglese sui palazzi dei Savoia @StampaTorino -

(Di venerdì 6 aprile 2018) La gigantografia di un bambino, nel grembo materno, affisso due giorni fa, daOnlus, su un palazzo di via Gregorio VII a Roma, sta facendo il girorete, scatenando reazioni opposte tra gli internauti. L’associazione responsabile dell’iniziativa spiega sulla sua pagina internet che il maxi manifesto, che rimarrà affisso fino al 15 aprile prossimo, fa parteantiaborto e per la protezione del diritto alla vita, lanciata dalla onlus stessa, in occasione dell’avvicinarsidata “fatidica” del 22 maggio, in cui, esattamente quarant’anni fa, veniva legalizzato l’aborto con la legge 194. Sul sito dell’Associazione si legge, a chiare lettere, che l’immagine di un bambino nel grembo materno ha lo scopo di “scuotere milioni di coscienze” e ricordare che “l’interruzionegravidanza (Ivg) sopprime un essere vivente. Non un grumo di cellule”. Sul cartellone, ...