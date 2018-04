Strage del bus | parenti vittime a imputato | ' Sei un assassino'

Prima che sia notte - lo spettacolo in memoria della Strage di Pizzolungo : Il Teatro Ariston di Trapani, gremitissimo di pubblico, ha ospitato stamattina il primo appuntamento di 'Non ti scordar di me', la settimana della memoria istituita dal Comune di Erice, in ...

“Tutti morti”. Strage di giovani sulla strada. Il bilancio dello schianto è di quatto vittime. Avevano tra i 28 e i 32 anni : Ancora sangue sulle strade italiane. E a perdere la vita sono di nuovo dei giovanissimi. Il pesantissimo bilancio parla di quattro persone, di età compresa tra i 28 ed i 33 anni, morte in un incidente stradale avvenuto in Basilicata, lungo la strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci in provincia di Matera. Una strada tristemente nota nella zona, diventata nota negli anni come “strada della morte”, per colpa dei tanti incidenti che ...

Deride un sopravvissuto della Strage di Parkland. E contro la Fox scatta il boicottaggio : Laura Ingraham è una presentatrice americana. Una signora bionda, il cui volto rassicurante mal si concilia con l’amara polemica che l’ha investita. L’anchor woman, che negli Stati Uniti conduce sulla Fox un talk di seconda serata noto come The Ingraham Angle, ha usato il proprio profilo Twitter per canzonare uno dei sopravvissuti al massacro di Parkland, Florida. «La sua domanda d’ammissione è stata respinta da quattro college e David Hogg se ...

Ted Nugent - le marce contro le armi e i superstiti della Strage di Parkland : 'Patetici e bugiardi' : Il nostro mondo accademico ha insegnato a questi bambini le menzogne e i media hanno fornito a questi bambini bugie". Il rocker ha poi difeso la NRA, National Rifle Association, l'organizzazione che ...

Gaza - Strage alla Marcia : nessuna condanna dal Consiglio di sicurezza dell'Onu : Il bilancio è pesantissimo. E' un bilancio di guerra: 16 palestinesi uccisi e quasi 1.300 feriti. Il timore di una nuova escalation delle violenze in Medio...

"Tagliare testa e genitali agli infedeli" : smantellata la cellula italiana di Amri che voleva la Strage a Roma : Cinque arresti e una ventina di indagati tra Roma, Napoli e Caserta. Così è stata colpita pesantemente la rete italiana legata ad Anis Amri, autore della strage di Berlino il 19 dicembre 2016 ed ...

Terrorismo : 5 arresti - smantellata rete italiana di Amri - l'uomo della Strage di Natale a Berlino : L'operazione antiTerrorismo tra Roma e Latina. Secondo gli inquirenti il gruppo si stava attrezzando per un possibile attentato -

Armi - la Remington dichiara la bancarotta a causa della Strage di Newtown : Armi, la Remington dichiara la bancarotta a causa della strage di Newtown La crisi è legata al declino delle vendite, avvenute soprattutto dopo la carneficina in cui morirono 20 bambini Continua a leggere

Fosse Ardeatine. Il comunicato del Vaticano sulla Strage nazista : Il comunismo rimane il nemico più pericoloso della Chiesa nella politica sia estera che interna.' Il 24 settembre nuova comunicazione di Weizsacker: 'Il sogno del Vaticano [era] che le potenze ...

Usa - gli studenti sopravvissuti alla Strage di Parkland sulla copertina del Time : All'indomani del massacro la studentessa aveva parlato di fronte ai giornalisti di tutto il mondo gridando: ''A tutti i politici che hanno ricevuto donazioni dalla Nra, vergognatevi!''. Il suo ...

Salah Abdeslam - chi è/ Chiesta sua liberazione dal killer di Trebes : terrorista della Strage parigina nel 2015 : Salah Abdeslam: chi è il terrorista che nel novembre 2015 realizzò le stragi a Parigi. Arrestato a Bruxelles si trova in un carcere in Francia: le sue parole a processo.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Strage Latina - dimessa da ospedale la mamma delle due bambine uccise - : Il marito le aveva sparato lo scorso 28 febbraio prima di uccidere le due figlie e suicidarsi . La donna ha lasciato l'ospedale San Camillo di Roma. Durante la degenza ha subito un intervento alla ...

Florida - fermato nella scuola della Strage il fratello del killer - : Zachary Cruz è stato fermato per essersi introdotto nel liceo di Parkland dove il 14 febbraio il fratello Nikolas ha ucciso 17 persone . Ha detto di essersi recato sul luogo del massacro per "...

Dalla Strage di Latina all’ultimo viaggio delle gemelline Schepp : padri che uccidono i figli : Dalla strage di Latina all’ultimo viaggio delle gemelline Schepp: padri che uccidono i figli Lo scorso 28 febbraio a Cisterna di Latina, Luigi Capasso ha ucciso le figliolette e poi si è tolto la vita. Il suo è solo l’ultimo caso di figlicidio paterno, un fenomeno che ha radici molto lontane. E che non smette […] L'articolo Dalla strage di Latina all’ultimo viaggio delle gemelline Schepp: padri che uccidono i figli proviene da NewsGo.