Storia del GLIS | dalle origini nel 1991 alla sua rifondazione come commissione dell’ANTEL

La Storia dell’imprenditore italiano che ha donato la sua azienda a cani - gatti e lupi : Pier Giovanni Capellino, fondatore di Almo Nature, ha deciso di donare la sua azienda che produce alimenti per cani e gatti a una fondazione per animali. Per la prima volta al mondo, con il suo gesto, un'azienda sarà “Owned by the Animals”.Continua a leggere

Dalla prima di Schumacher nel deserto all'ultima di Vettel - la Storia del GP del Bahrain : La qualifica non è delle migliori, il tedesco parte terzo ma a rendere complicata la rimonta è soprattutto la presenza delle due Mercedes in prima fila; il quattro volte del mondo, però, trova lo ...

SpaceX e la strana Storia dello streaming vietato dallo Spazio : L'azienda di Musk ha dovuto interrompere lo streaming perché non era in possesso della licenza che permette di mostrare immagini della Terra dall'orbita

SpaceX e la strana Storia dello streaming vietato dallo Spazio : (Foto: Nasa) Lo scorso 30 marzo SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, ha lanciato con successo il suo razzo Falcon 9 per rilasciare in orbita 10 nuovi satelliti Iridium. Peccato, però, per tutti quegli spettatori in attesa, per cui non è stato possibile seguire la missione: al webcast della compagnia è stato, infatti, impedito di mostrare il video dell’evento. Tanto che SpaceX dovrà, ora, richiedere una licenza completa per ...

Don Matteo 11 trama e Storia completa : anticipazioni tredicesima puntata del 12 aprile 2018 : Tutto tornerà alla normalità con la tredicesima puntata di Don Matteo 11? Le anticipazioni per giovedì 12 aprile 2018 tranquillizzano i fan, che si sono dovuti accontentare di vedere un solo episodio della fiction per due settimane: l'undicesima e la dodicesima puntata, infatti, sono andate in onda per un'oretta soltanto, questo per garantire gli ascolti e il successo di Don Matteo 11 per una settimana in più. Almeno così pare. Se tutto dovesse ...

“Addio! Con te se ne va un pezzo di Storia della tv”. Lutto nella televisione italiana - un’altra figura celebre lascia un grande vuoto : “Ciao Giorgio, ci mancherà il tuo modo di raccontare il calcio”, questo uno dei tanti commenti che ricordano un personaggio che ha allietato tante domeniche di sport. Un altro Lutto, un altro giornalista della storica trasmissione di calcio Rai 90′ Minuto che se ne va. È morto a Genova il giornalista sportivo Giorgio Bubba. Nato alla Spezia 82 anni fa, inviato della Rai, è stato uno dei giornalisti sportivi che con Vasino e Liguori, ...

Alla scoperta di Tanguy Turgis - il teenager al via della Parigi Roubaix 2018 per entrare nella Storia : ... che inevitabilmente sono diventati per il ragazzo veri e propri punti di riferimento: 'Ho sempre desiderato andare in bicicletta, era l'unico sport che mi attraeva da bambino. Sinceramente non ...

Don Matteo 11 trama e Storia completa : anticipazioni tredicesima puntata del 12 aprile 2018 : Tutto tornerà alla normalità con la tredicesima puntata di Don Matteo 11? Le anticipazioni per giovedì 12 aprile 2018 tranquillizzano i fan, che si sono dovuti accontentare di vedere un solo episodio della fiction per due settimane: l'undicesima e la dodicesima puntata, infatti, sono andate in onda per un'oretta soltanto, questo per garantire gli ascolti e il successo di Don Matteo 11 per una settimana in più. Almeno così pare. Se tutto dovesse ...

Storia di un manifesto e della comunicazione gestita male : Per molti è l’anima della comunicazione, per altri la comunicazione dell’anima. Da sempre, sua maestà la pubblicità all’occorrenza divide, indigna, attrae, commuove, schernisce, irrita, fa sorridere, arrabbiare, riflettere. Scatena delle reazioni, lo fa per mestiere. E i manifesti che campeggiano in questi giorni per le strade di Potenza non sono da meno: da quando sono comparsi, il 30 marzo, quei cartelloni che citano: «Amore, ma se mi uccidi, ...

“I colori del calcio” - arriva il libro sulla Storia delle maglie delle squadre : libro maglie calcio. La passione per le maglie da calcio è condivisa da moltissimi appassionati e va spesso al di là dei colori del tifo. Tutti loro saranno certamente felici dell’arrivo in libreria di un libro dedicato a questo tema dal tiolo “I colori del calcio”. L’opera è edita da Geo Edizioni ed è stata […] L'articolo “I colori del calcio”, arriva il libro sulla storia delle maglie delle squadre è ...

L'eccellenza internazionale della citizen science al Museo di Storia naturale della Maremma : GROSSETO " La strategia nazionale della citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, si discute , e si decide, anche in Maremma. Giovedì 5 aprile il Museo di storia naturale della Maremma ha ospitato la prima giornata della tavola rotonda "Verso una ...

Le rovesciate più belle della Storia del calcio : Il gesto tecnico è sopraffino, tanto da far scattare l'applauso dello Juventus Stadium, non proprio un gesto cui ci ha abituati il feroce mondo pallonaro. E però calciatori come CR7 hanno anche ...

Le rovesciate più belle della Storia del calcio : Non serviva la (doppia) prodezza contro la Juventus per pesare la possanza di Cristiano Ronaldo, che da anni è il protagonista del più amletico interrogativo calcistico. Meglio l’asso portoghese o Lionel Messi? Una carriera in prima linea, la loro, scandita dalle puntuali quaranta (almeno) reti stagionali che garantiscono a Real Madrid e Barcellona, non a caso le due squadre più forti d’Europa, quelle che si sono divise le ultime ...

E se Cristiano Ronaldo fosse semplicemente il centravanti più forte della Storia? : Al momento non ci sono dubbi sul fatto che Cristiano Ronaldo sia l'attaccante più forte del mondo, inteso come classico "9" che vive per il gol . Lo si vede dalla determinazione con cui lo insegue, ...