' Stop alle grandi navi nei piccoli canali della laguna'

JUVENTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max Stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

BIOSHOPPER COMPOSTABILI PER FRUTTA E VERDURA A PAGAMENTO/ “Possibile portarli da casa” : Stop alle fake news : Sacchetti bio per FRUTTA e VERDURA a PAGAMENTO: arriva il parere del Consiglio di Stato che dà ragione ai consumatori. Sarà possibile portarli da casa purché idonei.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:48:00 GMT)

Palazzo dei Principi in ristrutturazione : Stop alle mostre : Il sindaco ha annunciato che le mostre programmate tra giugno e settembre non potranno svolgersi in quanto i lavori al Palazzo dei Principi dovranno concludersi entro il 2018

San Salvo marina - alle 2.30 Stop alla musica : La giunta comunale ha stilato un "regolamento per la disciplina dell'attività musicale presso i pubblici esercizi di intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei" che dovrà passare ...

13 gif con i balletti di ChriStopher Walken : Christopher Walken è una delle maschere più celebri di Hollywood: i suoi personaggi eccentrici, instabili, sopra le righe e spesso sull’orlo di una cirsi di nervi negli anni lo hanno reso un bersaglio perfetto per gif e meme di ogni tipo. Pulp Fiction, Il Cacciatore, La Zona Morta e Il Mistero di Sleepy Hollow è solo un breve elenco dei capolavori in cui ha magistralmente preso parte, ogni volta regalando interpretazioni di un certo ...

«Aiutateci o i Comuni chiudono» Appello dei sindaci di Val di Cembra «Noi a rischio paralisi - Stop alle opere» : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Dà in sposa figlia minorenne Padre a giudizio ...

MILAN - INFORTUNIO ANDREA CONTI/ Stop in allenamento : problema al ginocchio sinistro operato - le condizioni : MILAN, INFORTUNIO ANDREA CONTI: il terzino ha interroto la seduta d'allenamento di oggi ed è stato subito accompagnato in infermeria. Grande apprensione in casa rossonera.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:52:00 GMT)

'Massima allerta' a Roma per Pasqua - green zone e Stop ai camion : Roma, 26 mar. , askanews, A Roma entrano nel vivo i piani di sicurezza e antiterrorismo in vista dei prossimi riti Pasquali, che vedranno la partecipazione in strada di migliaia di fedeli e turisti, ...

Massima allerta a Roma per Pasqua - green zone e Stop ai camion : Roma, 26 mar. , askanews, A Roma entrano nel vivo i piani di sicurezza e antiterrorismo in vista dei prossimi riti Pasquali, che vedranno la partecipazione in strada di migliaia di fedeli e turisti, ...

Usa - città invase dalla marcia dei giovani contro l'uso delle armi : 'Noi il futuro - Stop alle stragi' : Altri 800 eventi sono in programma in tutto il mondo, da New York a Hollywood e anche in Europa - Negli Stati Uniti è il giorno della marcia contro le armi. La manifestazione è stata voluta dagli studenti sopravvissuti dell'ultima strage in una ...

A Torino torna la “Domenica sostenibile” - Stop alle auto in centro : torna la ‘Domenica per la sostenibilità’ promossa dall’amministrazione torinese con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e far crescere la coscienza ambientale. Dopodomani dalle 10 alle 18, dunque, il centro storico di Torino, entro i confini della Ztl centrale, sarà chiuso al traffico veicolare con l’eccezione dei veicoli funzionati a motore elettrico o a idrogeno, mezzi pubblici, taxi, noleggio e car ...

Stop alle squadre B. Necessarie - ma non subito : Stop alle squadre B. Necessarie, ma non subito Servono davvero le seconde squadre, ovvero le squadre-B? “Servirebbero sì, per la crescita dei nostri giovani calciatori”. Lo si dice oggi, lo si è detto anche ieri, da un Mondiale finito presto (2014) a un Mondiale nemmeno cominciato (il prossimo in Russia) per la Nazionale italiana. All’epoca […]

Ambiente - Galletti : “Rammarico per la legge - Stop al consumo del suolo” : “Non siamo riusciti a fare, e mi rammarica molto, la legge sul consumo suolo. Quella legge andava fatta. Il problema e’ che non c’erano le condizioni politiche ed economiche per farla. Dico al prossimo Parlamento: fatela subito. E poi bisogna spostare il tema, non parlare piu’ di ‘legge sul consumo del suolo’, perche’ forse spaventa mondo economico. Ma ‘legge sulla rigenerazione urbana’, ...

Stop al sole di primavera - torna il maltempo : allerta gialla : Un'allerta meteo gialla è prevista per domani, 20 marzo, in buona parte della Sicilia. La nota della Protezione Civile. Ecco dove.