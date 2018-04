Stipendio in contanti | da luglio solo pagamenti tracciabili

Blastingnews

(Di venerdì 6 aprile 2018) A partire danon sara' più possibile ricevere lo #inma il pagamento sara' effettuato in modo che questo sia tracciabile in qualche maniera. Le motivazioni di questa decisione sono due: la prima è quella di evitare qualsiasi forma di evasione fiscale e la seconda è quella di evitare ai lavoratori di accettare importi inferiori a quelli che in realta' sono loro dovuti. Purtroppo non è un mistero che molti lavoratori firmino delle buste paga false e con iquesta ingiustizia potrebbe essere evitata. In base a dei dati forniti da Censis-Confcooperative, i lavoratori costretti a subire questo abuso sono più di tre milioni: sulla #busta paga lorisulta essere di una cifra, mentre all'atto pratico la somma è completamente diversa. Sulla questione si è spesso discusso e adesso pare essere finalmente arrivata la soluzione a ...