Stephen Curry | l’uomo dei tiri da tre punti supersonici

gqitalia

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Guido2211Guido : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - BoscoGiorgio98 : RT @Pianeta_Basket: MERCATO NBA - Golden State pronti a offrire un pluriennale a Quinn Cook: L'assenza di Stephen Curry ha permesso a Quinn… - Pianeta_Basket : MERCATO NBA - Golden State pronti a offrire un pluriennale a Quinn Cook: L'assenza di Stephen Curry ha permesso a Q… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Piedi per terra, libero o con il tempo necessario per l’esecuzione. Non c’è uno scenario migliore per prendersi un buon tiro nella pallacanestro, perché sono le condizioni migliori per infilare la palla nella retina. Il concetto vale per chiunque abbia calcato un parquet ed è una regola nel momento in cui c’è l’eccezione a confermarla. L’anomalia ha il nome diWardell, meglio noto come Steph, e il cognome di, il giocatore che ha cambiato l’NBA moderna. Sposato con Ayesha Alexander, conosciuta sui banchi del liceo e da allora compagna di vita, padre di due bimbe di tre e cinque anni, il leader dei Golden State Warriors ha il basket nel DNA. Già da piccolo prese confidenza con i canestri della Lega, quando il padre Dell lo portava sul parquet a tirare prima dell’inizio delle partite. Come spesso avviene in questi casi, buon sangue ...