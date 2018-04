Stelle nello Sport | il derby del voto

Stelle nello Sport - antipasto di derby - con Spolli - Biraschi e Viviano : antipasto di derby, ieri sera all'Acquario, dove si è tenuta la tradizionale cena benefica organizzata da Stelle nello Sport per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus . Divisi in campo, uniti dalla ...

Sicilia : Sgarbi - CinqueStelle? Per loro Antonello è un parrucchiere : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Capisco che i Cinquestelle dicano 'Sgarbi non ha fatto assolutamente niente', del resto loro non capiscono niente. Non gli puoi fare vedere Antonello e Laurana, perché pensano che siano uno un parrucchiere e l'altro un profumiere. Sono delle menti così basse che non p

“Hanno subito passato la notte insieme”. Ballando con le Stelle - gossip bomba. Due protagonisti della nuova edizione - alla fine della puntata - sono entrati nello stesso portone e… Aspettate di sapere il resto. Pazzesco : Lo scorso sabato è iniziata la nuova edizione di Ballando con le stelle. E già partono i primi pettegolezzi bollenti. Pare che nel reality siano nate delle simpatie speciali… Non diciamo amore perché ci pare un po’ presto ma forse sarebbe il termine più appropriato… Avete già un’idea di chi siano i vip coinvolti in questa relazione? Beh, udite udite, le coppie sono addirittura due. Ma dai? Già. Ora vi diciamo tutto per bene. Avete presente ...

Stelle nello Sport - al via la 19esima edizione : tante iniziative per la Gigi Ghirotti : Su richiesta degli insegnanti, Stelle nello Sport porta i Campioni negli istituti scolastici, in qualità di testimonial di buone pratiche di vita Sportiva e personale, assieme a un'esperta di '...

Annata a 4 Stelle per il Brunello - e Sting incanta la platea : Montalcino, , askanews, - Una star internazionale d'eccezione per una Annata buona ma non eccezionale. La vendemmia 2017 del Brunello di Montalcino, uno dei vini più famosi ed esportati d'Italia, si ...