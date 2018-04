Stefano De Martino all’Isola | svelato un retroscena sull’omicidio

Isola dei Famosi - paura per Stefano De Martino : un omicidio nel suo albergo in Honduras : Una Pasqua di paura per Stefano De Martino, inviato in Honduras per conto dell’Isola dei Famosi. Nel pomeriggio di domenica 1 aprile infatti nel complesso alberghiero di Palma Real, a Jutiapa (dove è ospitata la produzione del programma), si è verificato un omicidio, proprio davanti ai clienti terrorizzati. Lo riporta il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 6 aprile. Le immagini che il ballerino pubblica sui social network però ...

Isola dei Famosi 2018 - paura per Stefano De Martino : boss della droga ammazzato con 19 colpi di arma da fuoco nel suo albergo : Un uomo è stato assassinato nell’albergo dove alloggia Stefano De Martino in Honduras. Stando a quanto riportato dal settimanale Spy in edicola dal 6 aprile, nell’hotel, che si trova nel municipio di Jutiapa in Honduras, un uomo è stato ammazzato con diciannove colpi di arma da fuoco: si tratterebbe di Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, boss dell’omonimo cartello del narcotraffico centroamericano. I killer sono poi ...

Isola : narco-boss ucciso nell’hotel che ospita Stefano De Martino e la produzione : Stefano De Martino Diciannove colpi di pistola, un cadavere e un lago di sangue. In Honduras non si sta tranquilli. Stefano De Martino e la produzione dell’Isola dei Famosi sono scampati ad un’escalation di terrore: nell’hotel honduregno in cui alloggiano, nel pomeriggio di domenica scorsa si è infatti consumato un agguato mortale legato al narcotraffico. Angel Martinez Nunez, detto El Caballo Loco (Cavallo pazzo), boss della ...

Stefano De Martino - paura in Honduras : omicidio nell’hotel del ballerino : Isola dei Famosi, paura per Stefano De Martino e la produzione: un uomo è stato ucciso nell’albergo del ballerino Giorni di terrore in Honduras per Stefano De Martino e tutta la produzione dell’Isola dei Famosi. Come fa sapere il settimanale Spy, nel numero in edicola a partire da venerdì 6 aprile, nel giorno di Pasqua […] L'articolo Stefano De Martino, paura in Honduras: omicidio nell’hotel del ballerino proviene da ...