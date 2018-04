Star di Bollywood uccide due antilopi durante la pausa delle riprese di un film

India : Sridevi cremata - Bollywood piange indimenticabile Star : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sridevi Kapoor - mistero sulla morte della popolare Star di Bollywood : Sridevi Kapoor, star di Bollywood, non è morta di infarto come si era detto in un primo momento. Dopo la pubblicazione dei primi risultati dell’autopsia si sa infatti che il decesso è stato causato da un “annegamento acciedentale“. La notizia della morte dell’attrice, popolarissima in India, era stata accolta con sgomento: la donna è morta nel bagno di un lussuoso hotel di Dubai dove si trovava per partecipare al ...