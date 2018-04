Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo

Giudice Serie A - 8 Squalificati 1 turno : ANSA, - ROMA, 5 APR - Sono otto i giocatori squalificati per un turno in Serie A in vista della 31/a giornata: Claud Adjapong e Francesco Magnanelli , Sassuolo, , Marco Andreolli e Luca Ceppitelli, ...

Giudice Serie A - 8 Squalificati 1 turno : ROMA, 5 APR - Sono otto i giocatori squalificati per un turno in Serie A in vista della 31/a giornata: Claud Adjapong e Francesco Magnanelli , Sassuolo, , Marco Andreolli e Luca Ceppitelli, Cagliari, ,...

Serie A - gli Squalificati : per Rincon niente Inter : TORINO - Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato otto giocatori per una giornata dopo i recuperi dell'ottava giornata di ritorno. Tra di loro c'è il nome di Rincon che quindi salterà Torino-...

Serie B - gli Squalificati : un turno a Pasciuti e Castagnetti : ROMA - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato due giocatori dopo i recuperi dell'ottava giornata di ritorno: si tratta di Pasciuti , Carpi, e Castagnetti , Empoli, , entrambi fermati per una ...

Serie B - Pasciuti e Castagnetti Squalificati per un turno : Il giudice sportivo di Serie B, in merito ai recuperi della 29esima giornata, ha squalificato per una giornata Lorenzo Pasciuti del Carpi e Michele Castagnetti dell’Empoli. (AdnKronos) L'articolo Serie B, Pasciuti e Castagnetti squalificati per un turno sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie A - 15 Squalificati per un turno : Sono 15 i giocatori di Serie A squalificati – tutti per un turno, che verrà scontato nel recupero infrasettimanale – dal giudice sportivo, dopo la 30ma giornata di campionato. Si tratta degli espulsi Andrade (Verona), Capuano (Crotone), Puggioni (Benevento), Vicari (Spal) e dei dei diffidati Albiol (Napoli), Bertolacci (Genoa), Biglia Milan), Costa (Benevento), Fares (Verona), Jorginho (Napoli), Mandragora (Crotone), Stoian ...

Serie B : 4 giocatori Squalificati - 2 turni a Del Grosso : Sono 4 i giocatori fermati dal giudice sportivo dopo la 12esima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Due turni di stop sono stati inflitti a Cristiano Del Grosso (Venezia). Un turno di squalifica invece per Marco Carraro (Pescara), Marino Defendi (Ternana Unicusano) e Francesco Di Tacchio (Avellino). Cinquemila euro di ammenda sono andati al Foggia per avere alcuni suoi sostenitori, nel corso della gara, “acceso nel proprio ...

Serie B - 4 Squalificati : Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo di Serie B dopo la 12ª giornata di ritorno. Del Grosso , Venezia, è stato fermato per due turni, mentre Carraro , Pescara, , Defendi , ...

Squalificati e Diffidati 30^ giornata Serie A 2017/2918 : Squalificati E Diffidati 30^ giornata- Ecco l’elenco completo degli Squalificati e Diffidati relativi al 30° turno di Serie A. Squalificati INTER: nessuno MILAN: nessuno JUVENTUS: nessuno ROMA: nessuno LAZIO: Wallace NAPOLI: nessuno ATALANTA: nessuno BENEVENTO: Lucioni (sospensione per doping) BOLOGNA: Mirante CAGLIARI: Joao Pedro (sospensione per doping) CHIEVO: nessuno CROTONE: Rosi FIORENTINA: Biraghi, Benassi GENOA: ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B, le decisione del giudice sportivo – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; recidiva; sanzione ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / I moduli - scelte e dubbi : focus sugli Squalificati (32^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le scelte degli allenatori per gli 11 attesi in campo questo fine settimana, nella 32^ giornata della Cadetteria. Ben lungo l'elenco degli squalificati oggi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:12:00 GMT)

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : 8 gli Squalificati. Multato Zenga - ammende per Roma e Samp : 29giornata di Serie A in archivio, con il pareggio della Juventus a Ferrara contro la Spal e la vittoria del Napoli sul Genoa a ravvivare ancora una volta l'appassionante lotta scudetto. Come di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo (n. 1) e al 31° del secondo tempo (n.2), lanciato sul terreno di giuoco, all’interno ...

Serie A - Mancini e Benatia Squalificati per una giornata : Il giudice sportivo di Serie A, in merito al recupero della 26esima giornata Juventus-Atalanta, ha squalificato per una giornata il nerazzurro Gianluca Mancini e il bianconero Medhi Benatia. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Mancini e Benatia squalificati per una giornata sembra essere il primo su CalcioWeb.