Spyro the Dragon remake per PS4 e Xbox | info | uscita e… come vedere il trailer

Uscita e copertina per Spyro the Dragon PS4 : trapela la trilogia rimasterizzata : Questa settimana ci avviciniamo più che mai a sapere cosa ha in programma Activision per il rifacimento di Spyro The Dragon, che di sicuro arriverà su console con la trilogia originale, similmente a quanto avvenuto per Crash Bandicoot. Già misteriose uova viola hanno lasciato intendere una rivelazione imminente, ma sono arrivati indizi ultimamente anche da Twitter. Sembra che finalmente abbiamo un nome ufficiale per la remaster della trilogia di ...

Il ritorno di Spyro the Dragon confermato da un misterioso uovo viola? : La redazione di IGN ha riportato di aver ricevuto un pacco postale che potrebbe indicare il ritorno di Spyro the Dragon. Il pacco conteneva uno strano uovo viola ricoperto di scaglie ed un messaggio che recitava: "Qualcosa sta per schiudersi", firmato da un certo Falcon McBob. Nei giorni scorsi si sono susseguite varie voci sul possibile remaster/remake della trilogia originale di Spyro the Dragon e ora sembra che ci sia qualcosa di più ...

Spyro the Dragon Treasure Trilogy potrebbe essere annunciato domani : Nei giorni scorsi si era già rumoreggiata una edizione remaster del classico per la prima PlayStation, Spyro: Activision dichiarò di essere al lavoro su una famosa IP e, allo stesso tempo, è comparso su Twitter un account di Spyro the Dragon.In molti hanno pensato a un ritorno dello storico titolo e, a quanto pare, i tanti fan della serie potrebbero essere accontentati. Su Reddit l'insider B4DASS ha riferito che Spyro The Dragon Treasure Trilogy ...

Spyro the Dragon Treasure Trilogy annunciato il 16 marzo? Cosa sappiamo : Spyro The Dragon Treasure Trilogy potrebbe essere annunciato domani, venerdì 16 marzo. Tutto infatti lascia pensare che siamo giunti alla vigilia dell'annuncio per il remake di Spyro The Dragon di cui si parla già da molto tempo. A svelare l’indiscrezione è stato un presunto insider, ma in realtà è l’utente "B4DASS" su Reddit. Spyro The Dragon Treasure Trilogy dovrebbe essere una raccolta contenente i primi tre capitoli della serie. Per il ...

Remake di Spyro the Dragon in lavorazione? Quali gli errori da evitare : I ritorni sulla scena videoludica sono sempre cosa graditissima dai fan di vecchia data, e una possibile riproposizione di Spyro in salsa rimasterizzata era assolutamente preventivabile negli ultimi mesi. Le voci di corridoio vorrebbero infatti il titolo come attualmente in fase di sviluppo negli studi di Activision, con il possibile annuncio che potrebbe avere luogo già nel mese di marzo per una release autunnale. Ovviamente riproporre ...