Spread Btp-Bund apre stabile a 126 punti

Spread Btp chiude in calo a 124 punti : ROMA, 4 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 124 punti base dai 129 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro scende all'1,73%.

Spread Btp chiude in calo a 129 : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni chiude in calo a 129 punti base da 133 di ieri, con un rendimento all'1,78%.

ANSA, - ROMA, 20 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 131 punti base da 139 di ieri, col rendimento del decennale del Tesoro all'1,88%. 20 marzo 2018

Spread Btp/Bund apre in calo a 138 punti : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Apertura in lieve calo per lo Spread fra Btp e Bund . Il differenziale segna 138 punti contro i 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari all'1,96%.

Borsa - Spread sotto 140 punti. Btp tra i migliori debiti sovrani dell'Eurozona : Gli acquisti sulla carta italiana portano i tassi decennali dei Btp a scendere di 3 punti base, al minimo in cinque settimane, ovvero all'1,94%. Lo spread Btp-Bund è in calo attorno a 138 punti base, ...

Spread BTP-Bund a 125 punti base - tassi su in Europa. In Giappone scendono dopo Bank of Japan : Oltre ai tassi sui Treasuries Usa - con quelli a 10 anni che superano la soglia del 2,90% dopo la pubblicazione del report occupazionale degli Stati Uniti, riportando il guadagno maggiore in una ...