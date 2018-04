Spesometro | ultimo giorno per inviare i dati | poi scatta la sanzione

Spesometro Agenzia delle Entrate/ Oggi ultimo giorno poi scatta la sanzione di 2 euro a fattura : Spesometro 2018, la trasmissione all' Agenzia delle Entrate va fatta entro Oggi . Poi scatta la sanzione pari a 2 euro a fattura . Difficoltà per i commercialisti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:11:00 GMT)

Spesometro - come fare per non pagare sanzioni : oggi ultimo giorno utile : ultimo giorno utile per lo Spesometro del secondo semestre 2017, che è arrivato al capolinea : oggi è infatti l'ultimo giorno utile per la trasmissione, dopo di che scatta la sanzione. Se la ...