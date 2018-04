Spazio | nuovo successo per Ariane 5 | portati in orbita 2 satelliti giapponesi e inglesi

"Hashtag24 – L’attualità condivisa" - al via il nuovo Spazio di approfondimento di Sky Tg24 condotto da Riccardo Bocca : Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di Hashtag24 – L'attualità condivisa, il nuovo spazio di approfondimento condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, in diretta da oggi, 4 aprile 2018, ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su Sky Tg24 HD e disponibile su Sky On Demand e sui social ...

Roma. Inaugurati lo Spazio incontro Scholé e un nuovo centro antiviolenza : Garantire strutture polifunzionali sui territori, in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi e di costituire un punto di

Spazio - lanciatori : nuovo design per il razzo New Glenn di Blue Origin : Cambio di look per New Glenn. L’azienda statunitense Blue Origin ha appena presentato un nuovo design per il suo razzo, che dovrebbe effettuare il suo primo lancio nel 2020. Progettato a partire dal 2012, il vettore doveva inizialmente essere alimentato da sette motori BE-4 a metano e ossigeno liquido, disegnati e costruiti dalla stessa compagnia. Ora invece – spiega Global Science – Blue Origin ha deciso di utilizzare al posto del ...

Nuovo Nissan e-NV200 il multiSpazio o van elettrico : Arriva nelle nostre strade il Nuovo Nissan e-NV200, la nuova versione del Van elettrico di casa Nissan basato sulla meccanica del conosciuto mezzo multiuso nipponico. Va a sostituire la versione “2.ZERO” presente fino ad oggi in listino e presenta caratteristiche davvero interessanti. Un modello, il Nissan NV200 che nelle nostre città ha avuto un grandissimo successo nella versione diesel tra i taxi e che non potrà non avere un ...

Dynasty Warriors 9 - recensione di un nuovo inizio - SpazioGames.it : Questo ha comportato dei sacrifici tecnologici, ma anche così il motore purtroppo mostra non pochi problemi per quanto riguarda lo streaming dei dati. Se il pop-in di scenario e nemici è oltremodo ...

Annunciato Downward Spiral : Horus Station - il nuovo titolo a gravità zero ambientato nello Spazio per PS4 e PC : 3rd Eye Studios ha da poco Annunciato il suo nuovo progetto per PlayStation 4 e PC intitolato Downward Spiral Horus Station che includerà il supporto a PlayStation VR, Oculus Touch, HTC Vive, e Windows Mixed Reality e arriverà nel corso della primavera.Come segnala Gematsu, il titolo è il sequel di Downward Spiral: Prologue, già pubblicato per PC in esclusiva per la VR. In Downward Spiral Horus Station i giocatori saranno protagonisti di ...

Deep Space Atomic Clock : il nuovo orologio atomico per lo Spazio profondo : Il Johnson Propulsion Laboratory della NASA (JPL) ha messo a punto il Deep Space Atomic Clock, o DSAC, un prototipo avanzato di orologio Atomico a massa ridotta e ultra-preciso. L’attuale sistema di esplorazione planetaria, ma anche di navigazione satellitare, è basato su un mutuo scambio tra le antenne di Terra e i satelliti nello spazio: la precisione della loro posizione è garantita dagli orologi Atomici. La misura – spiega Global ...

Spazio - ASI : nominato il nuovo presidente del Cira di Capua : Paolo Annunziato sarà il nuovo presidente del Cira, il Centro di Ricerca Aerospaziale di Capua di cui l’ASI è azionista di maggioranza con il 47% del capitale. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dei soci dopo che per motivi personali Claudio Rovai nei giorni scorsi aveva rassegnato le sue dimissioni. Nel ringraziare Rovai per il lavoro svolto, il presidente dell’ASI, Roberto Battiston, ha sottolineato come nel corso del suo mandato Rovai ...

Petti - l'altalena della vita in un nuovo Spazio artistico al Centro Direzionale : La seconda installazione si intitola invece emblematicamente 'Il mondo come un sasso', ed è anch'essa paradigmatica del percorso di un'artista poliedrica che di sé dice: ' La mia opera è ...

Spazio : un nuovo osservatorio per la caccia agli esopianeti : Realizzare telescopio ottico che localizzi e registri dozzine di esopianeti simili alla Terra, analizzando le loro atmosfere per scovare eventuali forme di vita. È questo l’ambizioso progetto della Nasa. Il team del Goddard Space Center, in collaborazione con lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, sta studiando uno strumento di ultima generazione per perfezionare ulteriormente le misurazioni condotte finora. Una notizia interessante ...

Lost Sphear - la recensione del nuovo lavoro di Tokyo RPG Factory - SpazioGames.it : Chiosa finale per la longevità complessiva, quantificabile in un tempo variabile tra le venticinque e le trenta ore abbondanti, a seconda di quanto gusto si avrà nell'esplorare il mondo di gioco.