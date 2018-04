Spara alla moglie malata di Alzheimer e si uccide

Torino - Spara alla moglie malata e si suicida/ Ultime notizie - la donna era affetta da Alzheimeir : Torino, spara alla moglie malata e si suicida: dramma in periferia, un pensionato ha ucciso la compagna malata di Alzheimer e si è poi tolto la vita dopo aver lasciato una lettera(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 01:13:00 GMT)

Torino - Spara alla moglie e si uccide : 0.21 Un pensionato 70enne ha sparato alla moglie e poi si è ucciso con la stessa arma.L'omicidio-suicidio in un condominio alla periferia nord-est di Torino. Le vittime sono Norberto Ranauro e Luciana Savonitto. Sul posto sono intervenuti Volanti e Squadra Mobile della Questura di Torino. Nella casa della coppia è stata trovata una lettera nella quale l'uomo ha spiegato di non riuscire più a sopportare il dolore e le difficoltà della vita ...

Sparatoria alla sede di Youtube - quando la popolarità diventa necessità Video : Sono le 13 ore locali del 3 aprile in quel di San Bruno SF quando Nasim Najafi Aghdam decide di entrare nella sede principale di #Youtube ed aprire il fuoco ferendo tre persone e scatenando il panico in tutto lo stabilimento poco prima di togliersi la vita. La polizia, arrivata poco dopo le segnalazioni da parte dei lavoratori [Video]del servizio streaming più famoso al mondo, non ha potuto fare niente se non costatare l’accaduto. Le motivazioni ...

Sparatoria nel Bergamasco - killer uccide due persone e si da alla fuga : le prime immagini : Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di una sala giochi di Caravaggio, nel Bergamasco, uccidendo due persone. Si tratta di Carlo Novembrini e Maria Rosa Fortini, entrambi si trovavano all'interno ...

Brescia : Balsamo si è Sparato un colpo alla testa - aveva con sé una pistola e un fucile : Milano, 4 apr. (AdnKronos) – Cosimo Balsamo, il killer in fuga da questa mattina nel Bresciano, è morto sparandosi un colpo in testa, da solo nella sua auto, ad Azzano Mella. Non c’è stata nessuna sparatoria poco prima: i carabinieri, spiegano dal Comando provinciale, lo hanno rintracciato dopo le telefonate arrivate alla centrale da parte di alcuni testimoni che avevano sentito distintamente, nei pressi del supermarket, lo sparo. ...

Usa-Cina - Wilbur Ross : non è la Terza Guerra Mondiale. E anche quando ci si Spara alla fine si tratta : In un contesto di escalation dei timori di una Guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, arrivano rassicurazioni dall'amministrazione di Donald Trump.

Brescia - killer Spara agli operai in capannone : "mi hai rovinato"/ Ultime notizie - un morto alla Sga di Flero : Brescia, killer entra in un capannone e spara agli operai: 'mi hai rovinato', ha urlato prima di uccidere 1 uomo e ferito 1 collega. Ultime notizie.

Va a comprare una PlayStation : lo legano e gli Sparano alla testa in stile esecuzione : Va a comprare una PlayStation: lo legano e gli sparano alla testa in stile esecuzione Danny Diaz-Delgado, 20 anni, è stato trovato morto con le mani legate dietro la schiena sulla riva del Creek Assunpink a Hamilton, negli USA. Gli avevano sparato alla testa. Il giovane sarebbe stato ucciso dopo aver provato ad acquistare una […]

California - allarme Sparatoria davanti alla sede di YouTube : Paura davanti al quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, dove la polizia è accorsa dopo la segnalazione di un uomo armato che sparava. Il sindaco della cittadina della Silicon Valley ...

Londra - due Sparatorie : una 17enne colpita alla testa a Tottenham. Un altro sedicenne grave : Nella notte, nello spazio di un’ora, ci sono state due sparatorie a Londra: una ragazza di 17 anni è morta colpita da un proiettile alla testa ed un ragazzo, 16 anni, è rimasto gravemente ferito. Quando è arrivata a Tottenham, quartiere della prima sparatoria, la polizia ha trovato l’adolescente agonizzante. Il ragazzo, invece, era stato trovato poco prima con gravi ferite provocate da arma da fuoco nell’area di Walthamstow. Lo riporta la ...

Si Spara alla tempia nel letto - il corpo trovato dal figlio : Ha scelto di togliersi la vita probabilmente per non soffrire più. La tragedia è accaduta ieri mattina in un'abitazione di Teramo. A compiere l'estremo atto è stato un pensionato di 79 anni, che dopo ...