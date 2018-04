Spara ai carabinieri per farsi uccidere

Salerno - carabinieri Spara no ad auto in fuga : muore un albanese : È morto questa mattina T.J., l' albanese 42enne che ieri sera è stato colpito accidentalmente da un carabiniere della Compagnia di Battipaglia durante la fuga a bordo di un' auto rubata. Il ferimento ...

Salerno - carabinieri Spara no ad auto in fuga : muore un albanese : È morto questa mattina T.J., l' albanese 42enne che ieri sera è stato colpito accidentalmente da un carabiniere della Compagnia di Battipaglia durante la fuga a bordo di un' auto rubata. Il ferimento ...

"Ci Spara no!" - le prime chiamate ai carabinieri di Macerata : ' carabinieri Macerata '.'Buongiorno, sono nel bar a Casette Verdini, hanno sparato due colpi, dalla strada. Sono nella strada per andare a Pollenza. 3 febbraio 2018, Macerata . Luca Traini ha compiuto ...

Spara toria a Macerata - il colonnello dei carabinieri : 'Voleva uccidere - disposti rinforzi per la città' : Spari, urla, sangue, inseguimenti. Sembrava un attentato e come un attentato si è agito per catturare il killer degli immigrati di colore. Due ore e mezzo di terrore per la piccola città di Macerata ...

Bari - forza posto di blocco a Japigia : carabinieri Sparano per fermarlo. Preso 29enne con la cocaina : Questa mattina a Bari, nel quartiere Japigia in zona via Pezze del Sole, i carabinieri hanno arrestato dopo un inseguimento un 29enne. Il ragazzo non si era fermato allo stop durante il posto di ...