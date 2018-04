SpaceX e la strana storia dello streaming vietato dallo Spazio : (Foto: Nasa) Lo scorso 30 marzo SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, ha lanciato con successo il suo razzo Falcon 9 per rilasciare in orbita 10 nuovi satelliti Iridium. Peccato, però, per tutti quegli spettatori in attesa, per cui non è stato possibile seguire la missione: al webcast della compagnia è stato, infatti, impedito di mostrare il video dell’evento. Tanto che SpaceX dovrà, ora, richiedere una licenza completa per ...