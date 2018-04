Sono stati trovati 400 chili di posta non consegnata nella casa di un ex dipendente di

Bimba di 4 anno morta di otite - il medico : “Vorrei sapere che tipo di esami Sono stati fatti” : Riguardo il caso della bambina di 4 anni morta di otite a Brescia, la Dott.ssa Lucilla Ricottini, Pediatra Comitato Scientifico In-Formazione, è intervenuta oggi nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Le informazioni offerte dai giornali non sono sufficienti per dare una vera valutazione, mancano molte indicazioni– ha affermato Ricottini- Da medico vorrei sapere che tipo ...

Simona Ventura si sfoga : 'molti Sono stati riconoscenti - altri dei veri infami' : Dopo una lunga assenza dai teleschermi, a parte la breve parentesi a "Sanremo Young", Simona Ventura è pronta ad affrontare una nuova sfida televisiva con il ruolo di giudice. Infatti la sua cara amica Maria De Filippi le ha dato la possibilità di far parte della giuria esterna che giudicherà gli allievi del serale di "Amici 17". Il talent più longevo della Tv ripartirà da sabato 7 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. Una delle tante novità ...

Di cosa Sono accusati i fratelli della Lega arrestati in Sicilia : Lega nella bufera in Sicilia. Due dirigenti palermitani, i fratelli Salvino a Mario Caputo, arrestati. I due coordinatori regionali, Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, indagati quali "istigatori". Attentato contro i diritti politici del cittadino e associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e alla compravendita di voti, i reati a vario titolo contestati. Posti di lavoro e altri favori in cambio di voti, ...

Stranger Things : i produttori Sono stati denunciati per plagio : Stranger Things è una serie televisiva di fantascienza con sfumature horror e thriller che ha appassionato milioni di persone sin dal suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix nel luglio del 2016. La serie statunitense ha già visto la realizzazione di una prima e seconda stagione e ha annunciato la messa in onda della terza. Stranger Things: un cast stellare immerso negli anni ottanta La forza e il successo di questa serie è da ...

Due dirigenti di “Noi con Salvini” Sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio : Due dirigenti del movimento Noi con Salvini sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio. sono l’ex deputato regionale Salvino Caputo e suo fratello Mario, candidato non eletto di “Noi con Salvini” alle ultime elezioni regionali. Un’altra The post Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Dodici turisti europei - tra cui cinque italiani - Sono stati presi in ostaggio e poi liberati in Camerun : Issa Tchiroma Bakary, ministro della Comunicazione del Camerun, ha annunciato che 12 turisti europei presi in ostaggio nella regione del Sudovest sono stati liberati dall’esercito Camerunese. Secondo quanto riferito da Bakary, i turisti sono cinque italiani e sette svizzeri: la The post Dodici turisti europei, tra cui cinque italiani, sono stati presi in ostaggio e poi liberati in Camerun appeared first on Il Post.

I creatori di Stranger Things Sono stati accusati di plagio : Dopo le accuse di violenza sul set poi velocemente rientrate, una nuova polemica colpisce una delle produzioni più apprezzate di Netflix e delle serie tv in generale. Matt e Ross Duffer, i fratelli creatori di Stranger Things, sono stati di recente citati in giudizio perché c’è chi sostiene che avrebbero rubato l’idea alla base della serie dal regista e sceneggiatore Charlie Kessler. Kessler sostiene che avrebbe parlato di una sua ...

Latias e Latios Sono stati aggiunti su Pokémon GO - intanto Niantic paga per il Pokémon GO festival 2017 : Latias e Latios, Pokémon leggendari della regione di Hoenn, entrano a far parte dell'universo di Pokémon GO. Latias farà la sua comparsa in Europa ed Asia, Latios arriverà in America del Nord, America del Sud ed Africa. Il 5 maggio poi i due Pokémon si scambieranno posizione. intanto Niantic pagherà 1,5 milioni di dollari per chiudere il caso del fallito Pokémon GO festival 2017. L'articolo Latias e Latios sono stati aggiunti su Pokémon GO, ...

Sono stati eletti i vicepresidenti della Camera : Sono Maria Rosaria Carfagna (Forza Italia), Lorenzo Fontana (Lega), Maria Edera Spadoni (Movimento 5 Stelle) ed Ettore Rosato (Partito Democratico) The post Sono stati eletti i vicepresidenti della Camera appeared first on Il Post.