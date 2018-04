“Sono nata e cresciuta a Roma | ma solo qui in Costa d’Avorio mi sento accettata Italia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) Pamela èma innon si è mai sentita a casa fino in fondo. Forse perché ogni singolo giorno della sua vita, si è dovuta trovare a dovere giustificare perché, pur parlando con forte inflessionenesca, il suo cognome sia Aikpa Gnaba e la sua pelle non lascia dubbi sulle sue origini africane. “È una sensazione profondamente frustrante quella di vivere nel proprio paese e avere la percezione che gli altri ti considerino sempre un elemento estraneo e che per sentirti accettato tu debba, da un lato, rinnegare le tue origini, dall’altro, dimostrare sempre di essere all’altezza della tuanità”. Pur essendo il luogo dove è, la 37ennena – figlia di una coppia mista italo-ivoriana – ha sempre visto l’come un paese chiuso di fronte alla diversità, e quindi anche rispetto a lei. “La situazione, poi, negli ultimi anni è ...