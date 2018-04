Sondaggi politici | governo Lega-M5S il più quotato | gradimento Salvini al 40%

Sondaggi Politici/ Governo o nuove Elezioni? M5s al 33% - Lega supera il Pd : crollo Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Sondaggi politici : elettori M5s contrari a un governo con Berlusconi - leghisti dicono no al Pd : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia come gli elettori del M5s siano favorevoli a un accordo con la Lega ma ritengano la peggior ipotesi possibile un esecutivo con al suo interno anche Forza Italia. Gli elettori della Lega, invece, vorrebbero un governo con il M5s ma si dicono fortemente contrari a un'alleanza con il Pd.

Sondaggi POLITICI/ Nuovo Governo : il 28% sceglie M5s-Lega - nuove elezioni meglio di accordi con Berlusconi : SONDAGGI POLITICI Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s - i punti del programma da ‘tagliare’ : RdC - Fornero e… : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per consentire l'accordo Salvini-Di Maio. Tra reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero..(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:04:00 GMT)

Sondaggi politici elettorali : Lega Nord stacca PD - vola il M5S : L’istituto di ricerche IPSOS ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Il quadro è mutato rispetto ai risultati delle scorse elezioni, con un avvicendamento alle spalle del Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico, infatti, si è visto superare da Lega Nord, che ha addirittura allungato nel corso delle ultime settimane. La crescita sembra destinata a continuare, così come sembra non volersi arrestare l’incremento dei grillini. Di seguito vi ...

Ultimi Sondaggi elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di seguito andremo a scoprire l’attuale situazione, ...

Sondaggi politici - l'alleanza M5s-Lega funziona : gli elettori sperano in un governo Salvini-Di Maio : Gli ultimi Sondaggi rivelano come gli italiani abbiano apprezzato l'accordo trovato da M5s e Lega sulle presidenze delle Camere e si augurano che Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano trovare un'intesa per formare il nuovo governo.

Sondaggi politici elettorali : M5S al top - Forza Italia in crisi profonda Video : Il mese di marzo sta volgendo al termine e, a pochi giorni dalla Pasqua, possiamo fare un primo bilancio relativo allo stato di forma dei partiti. I #Sondaggi politici di SWG mostrano il #M5S al top, con un netto incremento rispetto al risultato delle urne [Video]. I pentastellati sono passati dal 32,7% al 35,2%, ampliando ulteriormente il divario con gli avversari. Alle sue spalle si registra un avvicendamento. #Lega Nord ha sopravanzato il PD, ...

Sondaggi politici : quale governo vogliono gli italiani : Cosa dicono i Sondaggi elettorali sulle preferenze degli italiani in tema di formazione del nuovo governo?

Sondaggi Politici/ Nuovo Governo - accordo Cdx-Csx : chi ci crede di più? : Sondaggi elettorali Politici, le ultime notizie verso il Governo: scenari e intenzioni di voto. Nuovo Governo, accordi da centrodestra, centrosinistra e M5s, chi ci crede di più?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:30:00 GMT)