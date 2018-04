Social network | l’uomo è un animale sociale… digitale

http://feedproxy.goo

: Scandalo Cambridge Analytica, parla Facebook: 'I profili social coinvolti sono 87 milioni' - eziomauro : Scandalo Cambridge Analytica, parla Facebook: 'I profili social coinvolti sono 87 milioni' - sole24ore : Perché gli italiani usano i social network??Non siamo un popolo di guardoni - FedericoSantori : «Il problema non è quanto sia buono o cattivo Facebook, né se debba esistere o meno, ma la totale assenza di regole… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Come scrisse il filosofo greco Aristotele (IV sec. a. C.) nella sua Politica, “l’uomo è une: tende per natura ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società“. Dopo più di 2000 anni è cambiato solo il luogo e il modo in cui manteniamo tali relazioni.o per dirla in italiano retee, cosa ben diversa da app di messaggistica istantanea come Whatsapp o Messenger, ma gli italiani fanno un po’ di confusione.: i risultati di Blogmeter La psicologia è parte integrante e fondamentale dei, Mark Zuckerberg ha fondato Facebook sfruttando le debolezze della psicologia umana e continuerà a farlo nonostante il datagate scoppiato con Cambridge Analytica. Ma gli italiani come si comportano sui, sanno come funzionano e, sopratutto, perché li utilizzano? Blogmeter (è possibile scaricare la ...