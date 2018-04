Soccorso rosso da Prodi a D' Alema A rischio la democrazia del Paese

Sulla presidenza delle Camere Brunetta chiede il Soccorso rosso del Pd : Credono di essere il centro del mondo, ma non lo sono: non hanno la maggioranza assoluta e hanno pochissimo potere di coalizione".

Sulla presidenza delle Camere Brunetta chiede il Soccorso rosso del Pd : "Non essendoci una maggioranza, le presidenze delle Camere non potranno appartenere entrambe allo schieramento dei vincitori. Verosimilmente, una andrà alla componente più orientata a sostenere, esplicitamente o implicitamente, programma e governo di centrodestra. Penso soprattutto al Pd". Lo afferma Renato Brunetta in un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce che il centrodestra andrà unito alle ...