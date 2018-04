corrierealpi.gelocal

: Slavine sulle strade: traffico bloccato - Cronaca - Corriere delle Alpi - CorriereAlpi : Slavine sulle strade: traffico bloccato - Cronaca - Corriere delle Alpi -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Gli episodi in comune di Colle e Livinallongo. La strada per il Giau è stata chiusa tutto il pomeriggio per far lavorare le frese