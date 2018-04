Sky Sport MotoGP HD Gp Argentina Diretta 5 - 8 Aprile 2018 anche su TV8

Europa League - Quarti Andata - diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD (e su TV8) : Torna con gli incontri validi per l' Andata dei Quarti di finale l’ Europa League , in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite della squadre italiane ancora in corsa la Lazio, oltre alle migliori di giornata alle 21.05. E su Sky Supercalcio ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Bahrain Diretta Esclusiva (5 - 8 Aprile 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...