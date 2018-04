Simoni | Ceccarini | parole comiche Iuliano ammise il fallo | me lo disse suo

Contatto Ronaldo-Iuliano - Simoni risponde così all’ex arbitro Ceccarini : “Le dichiarazioni di Ceccarini su Ronaldo e Iuliano? È una comica, siamo nel mondo dei sogni. Meno male che ha smesso di arbitrare dopo i danni che ha fatto. È irriverente”. Gigi Simoni risponde così all’ex arbitro . “ Ceccarini non ha il buon senso di chiudere questo discorso, non ho parole”, dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Ha un bel coraggio. Il mondo intero -sottolinea- conosce la verità, ...

