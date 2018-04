Simona Ventura non avrei mai fatto Grande Fratello

Heater Parisi contro Alessandra Celentano e Simona Ventura : «Prof. Aggressivi e offensivi. Tra i commissari sta subentrando paraculismo» : ROMA - 'Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi'. Dopo la diretta di sabato, dopo non sono mancati battibecchi fra ...

Amici - Heather Parisi attacca Simona Ventura e i prof del programma : Heather Parisi contro Simona Ventura . La ballerina definisce senza mezzi termini 'paraculismo' l'atteggiamento della conduttrice ora impegnata negli studi di Amici . Non solo: a Parisi non vanno giù ...

Amici 2018 - Heather Parisi "contro" i professori - Simona Ventura e Marco Bocci (video) : Amici va alla riscossa e prepara la seconda sfida contro Ballando con le stelle (che avrà Gabriel Garko come ballerino) creando hype sulla prossima puntata, in onda sabato sera, anche grazie alle polemiche tra professori e commissari. In particolar modo, è Heather Parisi ad avere i fari puntati su di sé. La showgirl ce l'ha con Alessandra Celentano (anche se non la nomina), rea di aver attaccato la ballerina Lauren per il suo aspetto ...

Amici 2018 : Heather o Hater? La Parisi avvelenata con professori - Simona Ventura e Marco Bocci – Video : Heather Parisi - Amici 2018 Non solo la delusione dell’eliminato Filippo e la gioia del vincitore Matteo, ma anche l’ira di Heather Parisi. La prima puntata del Serale di Amici 2018 scatena il disappunto della ‘commissaria’ nei confronti dei professori, a suo dire eccessivamente duri con i ragazzi in gara: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei ...

Simona Ventura e tutti i giudici commentano il Serale di Amici 17 : Amici 17: le parole di Simona Ventura e dei giudici Il daytime di oggi di Amici 2018 ha fatto sentire le ultime parole e emozioni di Simona Ventura, Heather Parisi e di tutto il resto della commissione esterna a poche ore dall’inizio della prima puntata del Serale, andata in onda in diretta sabato sera. L’ex conduttrice di Selfie – Le cose cambiano (che in diretta è entrata per ultima nello studio, solo prima di Maria De ...

Simona Ventura : «Ho salvato tanti dalla disperazione professionale. Belén riconoscente - molti altri sono degli infami» : Simona Ventura ha debuttato ad Amici nella sua nuova avVentura lavorativa, ma non si è risparmiata nel dire quello che pensava di molte persone incontrate nel suo passato. Amici17, Simona...

Amici17 - la prima puntata del serale inizia con polemica. Simona Ventura sbotta : "Ora basta" : Non è mancata la polemica nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 7 aprile. Protagonista della "performance"...

Simona Ventura sbotta contro Rudy Zerbi e Sephora ad Amici 2018 : Rudy Zerbi e Sephora ripresi da Simona Ventura in diretta ad Amici 17 In diretta ad Amici 2018 Rudy Zerbi e Garrison hanno criticato duramente le esibizioni rispettivamente di Matteo e Sephora, tanto che Simona Ventura è dovuta intervenire per dire la sua. In seguito all’esecuzione di una canzone di Andrea Bocelli fatta da Matteo, il professore di canto ha affermato che l’esibizione è stata molto noiosa e tutta uguale e che il ...

Simona Ventura altezza - peso e foto fisico della conduttrice : Si sa davvero tutto su Simona Ventura: altezza e peso sono alcune delle innumerevoli curiosità che si conoscono sul conto della nota conduttrice, che è riuscita a raggiungere traguardi importanti e a lanciare programmi mandati tutt'ora in onda, come l'Isola dei Famosi. Non finiscono mai i gossip su Simona Ventura e ogni giorno si scopre sempre qualcosa in più; non mancano nemmeno le notizie sui suoi prossimi impegni lavorativi, che la vedranno ...

Simona Ventura a Blogo : "Amici non è un riscatto contro nessuno" (Video) : In occasione della conferenza stampa di presentazione di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a partire da stasera, sabato 7 aprile 2018, noi di TvBlog abbiamo chiesto a Simona Ventura se la sua partecipazione ad Amici rappresenta un riscatto contro qualcuno in particolare.Queste sono state le sue dichiarazioni:prosegui la letturaSimona Ventura a Blogo: "Amici non è un riscatto contro nessuno" ...

Amici 2018 : tutto pronto per il serale? Il video di Simona Ventura spopola sul web : Tutti pronti per la prima puntata del serale della nuova edizione di Amici17 condotta da Maria De Filippi? Cresce...