Silvio Berlusconi dice sì a Salvini | ' Delegazione unica del centrodestra da Mattarella'

Luigi Di Maio - a Silvio Berlusconi segnali rassicuranti sulle tv : Lo sguardo è a sinistra, al Pd, e a destra alla Lega. Perchè con Berlusconi non trattano. Questa la posizione ufficiale dei 5 Stelle nel primo girone delle consultazioni. Ma Di Maio e compagnia ...

Silvio Berlusconi - il retroscena di Augusto Minzolini : Gianni Letta e la linea dura - 'piuttosto ritirati' : Silvio Berlusconi è bloccato tra l'incudine grillina e il martello leghista, una posizione non proprio confortevole e che di certo non agevola la scelta sul da farsi in vista della formazione del ...

Salvini e Berlusconi ai ferri corti : «Così Silvio fuori dai giochi»| : L’ex premier non vuole farsi umiliare e teme che il leader dei padani abbia già in tasca un’intesa concordata con i grillini che lo scavalchi

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Così sei fuori dai giochi. Hai tradito i patti sulle consultazioni' : Dopo il primo giro di consultazioni, le cronache politiche danno conto di un Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi . Già, perché il Cavaliere ha attaccato con toni durissimi il M5s, che con ...

Salvini e Berlusconi ai ferri corti. Il leghista : così Silvio fuori dai giochi : «Berlusconi si sta mettendo fuori dai giochi. Non erano questi gli accordi su cosa dire alle consultazioni». Matteo Salvini è furioso con Silvio Berlusconi: «Capisco la sua reazione agli atteggiamenti e ai veti di Luigi Di Maio ma in questo modo, chiudendo in maniera così netta ai 5Stelle, rende tutto più complicato. Pensa di favorire un’apertura d...

Silvio Berlusconi - scoppia la rivolta delle donne in Forza Italia : chi minaccia di mollarlo : Crescono i focolai di malcontento all'interno di Forza Italia, proprio nel bel mezzo di uno dei periodi più delicati per il partito di Silvio Berlusconi. Alle voci sempre più insistenti di gruppi di ...

Luigi Di Maio - consultazioni : 'Governo con Lega o Pd. Il no a Silvio Berlusconi solo dopo esserci confrontati' : E nel breve intervento successivo al faccia a faccia, il grillino ha spiegato che 'sentiamo la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese' e 'lavoreremo per assicurare una maggioranza ...

Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi hanno una cosa in comune (e non è la strategia comunicativa) : Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio hanno una cosa in comune e non è la strategia comunicativa o la tattica politica. Ad accomunare i due leader di M5s e Fi è lo stile: entrambi, infatti, scelgono le cravatte firmate Maurizio Marinella. Lo racconta l'imprenditore napoletano ospite a "Un Giorno da Pecora"."Di Maio non è mai venuto nel mio negozio, ma so per certo che gli sono state regalate tantissime mie cravatte. Specie dopo ...

Luigi Di Maio spera nei traditori di Silvio Berlusconi : 'Da lì verranno i nuovi responsabili' : Lo spettro di Silvio Berlusconi aleggia sulla testa di Luigi Di Maio. Molti tra i grillini hanno aderito al Movimento 5 stelle proprio in chiave anti-Cav ma quando il candidato premier pentastellato ...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione : 'Depositato un disegno di legge elettorale - all'insaputa di Salvini e Meloni' : Ha lasciato 'di stucco' gli alleati, Silvio Berlusconi . Poco più di una riga, nel retroscena del Quotidiano nazionale , svela perché il centrodestra potrebbe presto implodere, con conseguenze ancora ...

Silvio Berlusconi al Colle - la frase contro Luigi Di Maio : 'No al governo fatto di invidia e odio sociale' : Non nomina esplicitamente Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle ma ci vuol poco a capire a chi si riferisca Silvio Berlusconi, che esce dallo Studio alla Vetrata del Quirinale, legge una dichiarazione ...

Silvio Berlusconi - no secco al governo con Di Maio : 'Il problema ora è di Salvini' : No secco a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle . Dal 'consiglio di guerra' di Palazzo Grazioli Silvio Berlusconi esce con una certezza e un carico di orgoglio: 'Gli elettori hanno messo la croce sul ...

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di rispondere a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...