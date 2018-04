Sicurezza | Ferro | FdI | incontra il prefetto di Vibo Guido Longo

Aversa - sottopasso ferroviario. Palmiero : 'Il sindaco ha pensato a Sicurezza e viabilità?' - : Aversa " «Il sindaco e la sua maggioranza inaugurano in pompa magna il nuovo ingresso della stazione di Aversa e noi restiamo basiti». A parlare il consigliere comunale di Noi Aversani Carmine ...

Vacanze pasquali - la Polizia ferroviaria allarga il piano Sicurezza : Vacanze pasquali, la Polizia ferroviaria allarga il piano sicurezza Gli operatori sul campo saranno 1.500 e sarà garantita la presenza di 750 pattuglie su oltre 300 treni Continua a leggere

Vacanze pasquali - la Polizia ferroviaria allarga il piano Sicurezza : In occasione delle festività pasquali e dei ponti di primavera, la Polizia ferroviaria incrementa i suoi servizi per affrontare il maggior afflusso di viaggiatori su tutto il territorio italiano. Gli ...

Ferrovie : Lombardia - intesa Trenord-Areu per aumentare Sicurezza su treni : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Una campagna di affissione sui finestrini dei treni e un nuovo sistema di collegamento tra app per comunicare in modo più semplice e rapido in caso di emergenza. È quanto prevede un accordo siglato oggi da Trenord e Areu-Azienda regionale emergenza urgenza, finalizzato

Ferrovie : Lombardia - intesa Trenord-Areu per aumentare Sicurezza su treni : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Una campagna di affissione sui finestrini dei treni e un nuovo sistema di collegamento tra app per comunicare in modo più semplice e rapido in caso di emergenza. è quanto prevede un accordo siglato oggi da Trenord e Areu-Azienda regionale emergenza urgenza, finalizzato a diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti in situazioni di emergenza e degli strumenti che danno il via alla catena di soccorso, di ...

Indra : accordo con Greenrail per la Sicurezza della rete ferroviaria : ... lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative per il settore ferroviario e per la realizzazione di progetti pilota Indra , una delle principali società di tecnologia e consulenza nel mondo, e ...

Ferrovie - Delrio ripartisce 440 mln per la Sicurezza ferroviaria delle linee regionali : Teleborsa, - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio , ha firmato a un decreto di ripartizione di 440 milioni per la messa in sicurezza delle Ferrovie regionali isolate , ...

Ferrovie - Delrio ripartisce 440 mln per la Sicurezza ferroviaria delle linee regionali : Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio , ha firmato a un decreto di ripartizione di 440 milioni per la messa in sicurezza delle Ferrovie regionali isolate , quelle linee ...

Incidente ferroviario di Pioltello - sindacati proclamano sciopero per la Sicurezza. Ma la Commissione : “Troppo poco preavviso” : Dovevano scioperare in tutta Italia, dalle 9 alle 13 di domenica, i ferrovieri. Volevano più sicurezza sui binari, dopo il deragliamento di Pioltello, nel quale hanno perso la vita 3 passeggere e altri 46 pendolari sono rimasti feriti. Ma dalla Commissione statale che garantisce i servizi essenziali, tra i quali c’è proprio il trasporto ferroviario, è arrivato un no fermo: troppo poco preavviso. Ma la legge sembra dire altro: se si protesta per ...

Incidente ferroviario di Pioltello - sindacati proclamano sciopero la Sicurezza. Ma la Commissione : “Troppo poco preavviso” : Dovevano scioperare in tutta Italia, dalle 9 alle 13 di domenica, i ferrovieri. Volevano più sicurezza sui binari, dopo il deragliamento di Pioltello, nel quale hanno perso la vita 3 passeggere e altri 46 pendolari sono rimasti feriti. Ma dalla Commissione statale che garantisce i servizi essenziali, tra i quali c’è proprio il trasporto ferroviario, è arrivato un no fermo: troppo poco preavviso. Ma la legge sembra dire altro: se si protesta per ...

L'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie : "La rottura del binario è stata causa o concausa del deragliamento del treno a Pioltello" : Nel caso del deragliamento di un treno regionale costato la vita a tre donne a Pioltello "è difficilissimo che i 23 centimetri che si sono staccati dal binario siano stati l'effetto dell'incidente". Il direttore delL'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Amedeo Gargiulo, in una intervista a Tv2000 ha spiegato che "si può discutere se siano stati la causa o una concausa"."Questo - ha aggiunto - lo capiremo solo dalle ...

L'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie : "La rottura del binario è stata causa o concausa del deragliamento del treno a Pioltello" : Nel caso del deragliamento del treno regionale a Pioltello, alle porte di Milano, costato la vita a tre donne a Pioltello "è difficilissimo che i 23 centimetri che si sono staccati dal binario siano stati l'effetto dell'incidente". Il direttore delL'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Amedeo Gargiulo, in una intervista a Tv2000 ha spiegato che "si può discutere se siano stati la causa o una concausa"."Questo - ha ...

Sala a Rainews24 : investiamo sulla Sicurezza ferroviaria - lasciamo perdere i ponti sullo Stretto : La differenza tra alta velocità e linee per i pendolari "non può reggere", ha aggiunto il sindaco di Milano. Il cordoglio e la solidarietà della politica e delle istituzioni

Eppure la Sicurezza dei treni è aumentata - dicono le Ferrovie. I dati : Le notizie di cronaca aumentano la percezione che viaggiare in treno sia sempre meno sicuro. E molti passeggeri lamentano le condizioni di sicurezza dei treni. Ma secondo il ' Rapporto sulla ...