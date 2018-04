Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...

Le imprese e la svolta cloud - fra Sicurezza e protezione dei dati : le imprese di tutto il mondo stanno abbracciando la tecnologia cloud. Ma chiedono garanzie sulla sicurezza e sulla protezione dei dati.

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della Sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Facebook - si dimette il capo della Sicurezza Ue : "Inaccettabile l'uso di dati a fini politici" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg. Intanto Alex Stamos, a capo della sicurezza delle informazioni di Fb, si è dimesso. Inchiesta di Channel4: "Cambridge Analytica usava prostitute ex spie e mazzette per aiutare i clienti a vincere le elezioni"

Facebook - caos interno dopo lo scandalo dati : si dimette Alex Stamos - responsabile della Sicurezza : Lo scandalo dati ha causato non poche polemiche e dissidi interni a Facebook: nelle ultime ore è giunta la notizia delle dimissioni di Alex Stamos, responsabile della sicurezza delle...

Furto di dati - Facebook crolla in Borsa. Si dimette il capo della Sicurezza Stamos : Alex Stamos ha parlato di «disaccordi interni» su come affrontare la vicenda e su come i vertici del gigante dei social media hanno gestito la questione delle fake news

Lo scandalo Cambridge Analytica affossa Facebook in Borsa. NYT rivela : si dimette il capo della Sicurezza dati : Facebook crolla a Wall Street (-6,8%) dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Da Washington a Londra tutti chiedono chiarezza su quello che si sta delineando come un vero e proprio “datagate”. Protesta anche l’Unione europea, definendo quanto accaduto «inaccettabile»; la Commissione europea chiede chiarimenti e il Parlamento europeo preannuncia un’in...

Facebook - Trump e Cambridge Analytica : perché è a rischio la Sicurezza dei nostri dati : Il social network sta svolgendo verifiche interne per capire da chi sarebbe partita la fuga di informazioni verso Cambridge Analytica, una società di analisi dei dati diventata nota per aver collaborato alla campagna elettorale di Donald Trump. Violati i profili di 50 milioni di persone ...

La blockchain per la Sicurezza dei dati sanitari : La crescente importanza assunta dai dati in campo medico pone un problema di sicurezza. La soluzione? Passa dalla blockchain

La blockchain per la Sicurezza dei dati sanitari : La medicina è sempre di più una disciplina data driven. Un vantaggio sotto tanti profili, a cominciare da quello diagnostico. Ma anche un rischio. Meglio, tanti. “Abbiamo un problema di accessibilità dei dati, di loro sicurezza e anche di valorizzazione non solo economica, ma per il miglioramento di diagnosi e terapia”. Ad elencarli, partecipando al Wired Health, Mirco De Maldè, chief operating officer di Lynkeus. E ora ...

