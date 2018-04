Sicilia | assessore Salute | emergenza l’escalation di violenza contro sanitari

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi dinelle strutturene ha assunto i connotati precisi di unache deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare drasticamente questi vili fenomeni”. Lo ha detto l’regionale alla, Ruggero Razza commentando l’episodio diavvenuto ieri sera ai danni di una impiegata dell’Asp di Palermo.‘E’ chiaro ‘ prosegue Razza ‘ che anche nel caso della dipendente picchiata a Carini, così come in tutti gli altri episodi violenti, la Regionena si costituirà parte civile nell’eventuale ...