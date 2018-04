G8 Genova : in 28 condannati a pagare i danni allo Stato : Si tratta di personale medico-sanitario, appartenenti della polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Dovranno pagare 6 mln di euro per i risarcimenti a chi subì gli abusi nella caserma di ...

Si paga con il braccialetto : Unipol lancia il borsellino wearable : (Foto: Unipol Banca) I pagamenti digitali prendono piede sempre più rapidamente anche in Italia e, dopo gli smartphone, ora è la volta dei dispositivi wearable. Un braccialetto, in questo caso, per avere uno strumento di pagamento “sempre a portata di polso”. È questo il prodotto lanciato Unipol Banca, polo del credito del gruppo Unipol, che ha creato, in collaborazione con Visa e Nexi, Letspay. Si tratta di un braccialetto appunto, ...

G8 Genova - abusi Bolzaneto : 28 condannati a pagare danni allo Stato : Sei milioni di euro per i danni causati allo Stato in seguito ai risarcimenti pagati a chi subì gli abusi nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001. Lo hanno stabilito i giudici della Corte dei conti di Genova che hanno condannato 28 persone, tra personale medico-sanitario, appartenenti della polizia, carabinieri e polizia penitenziaria.

Assegno di mantenimento - carcere per gli ex coniugi - separati o divorziati - che non pagano : Da oggi i genitori, separati o divorziati, che non pagano l'Assegno di mantenimento rischiano fino a un anno di carcere o una multa fino a 1.032 euro. E' entrato in vigore l' art. 570 bis del codice ...

Norwegian paga la profezia di O'Leary - spettro crisi liquidità con ridimensionamento piani espansione : Nubi all'orizzonte per la compagnia aerea Norwegian Air, protagonista nell'ultimo anno con un ambizioso piano di crescita focalizzato sull'offerta di voli low cost sul lungo raggio. Norwegian ha ...

Bolzaneto - 28 condannati a pagare danni a Stato : Condanne a personale medico-sanitario, appartenenti della Polizia, Carabinieri e Polizia penitenziaria

G8 Genova - abusi Bolzaneto : 28 condannati a pagare danni allo Stato : G8 Genova, abusi Bolzaneto: 28 condannati a pagare danni allo Stato G8 Genova, abusi Bolzaneto: 28 condannati a pagare danni allo Stato Continua a leggere

Cristiano Ronaldo verso l'accordo con il fisco : dovrà pagare 30 milioni : TORINO - Cristiano Ronaldo e l' Agenzia delle Entrate spagnole stanno per arrivare ad un accordo che eviterà al fuoriclasse portoghese del Real Madrid il rischio di finire in carcere per evasione ...

G8 Genova - abusi Bolzaneto : 28 condannati a pagare danni allo Stato : Sei milioni di euro per i danni causati allo Stato in seguito ai risarcimenti pagati a chi subì gli abusi nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001. Lo hanno stabilito i giudici ...

Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento/ Nuove norme con l’art. 570 bis : Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento: a partire da oggi, venerdì 6 aprile 2018, entra in vigore l'articolo 570 bis del codice penale(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Per 3 anni non consegna la posta - in casa 400 Kg di lettere : “Non mi pagavano abbastanza” : Il 33enne dipendente di una società di poste privata scoperto per caso durante un controllo stradale: in macchina aveva decine di lettere indirizzate a privati ed enti.Continua a leggere

G8 di Genova - 28 tra medici - poliziotti e carabinieri condannati a pagare 6 milioni di danni allo Stato : Dovranno restituire allo Stato 6 milioni di euro per i danni causati in seguito ai risarcimenti pagati a chi subì gli abusi nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001. Lo hanno stabilito i giudici della Corte dei conti di Genova che hanno condannato 28 persone, tra personale medico-sanitario, appartenenti della polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. La procura, a vario titolo, aveva chiesto un risarcimento di 7 milioni di ...

Bolzaneto - 28 condannati a pagare danni : 10.47 I giudici della Corte dei conti di Genova hanno stabilito che i danni causati allo Stato a seguito dei risarcimenti alle vittime degli abusi nella caserma di Bolzaneto, durante il G8 del 2001, ammontano a 6 milioni di euro. Condannate 28 persone,tra personale medico-sanitario, poliziotti, carabinieri e agenti di polizia penitenziaria. Tra questi,secondo l'edizione locale di"Repubblica",Alfonso Sabella, allora capo dell'Ispettorato del ...

Ordini - contratti e pagamenti sicuri. Ecco la rivoluzione “Blockchain” : Passeggiando nei laboratori dell’Mit ci si accorge che la rivoluzione nelle verifiche contrattuali e nei pagamenti digitali è reale, in fase di accelerazione impressionante. Intermediari per trasferimenti bancari, agenti assicurativi, venditori di prodotti al risparmio potrebbero cambiare ruolo o sparire, con risparmi di costi di gestione o amminis...