Shaq Fu | A Legend Reborn | il picchiaduro a scorrimento con protagonista Shaquille O' Neill

eurogamer

: RT @NintendoHall: Shaq-Fu: A Legend Reborn, il titolo in arrivo il 5 giugno sui Nintendo Switch europei - GoombaTanooki : RT @NintendoHall: Shaq-Fu: A Legend Reborn, il titolo in arrivo il 5 giugno sui Nintendo Switch europei - ShiftsBlog : Non vediamo l'ora di giocare a SHAQ FU: A LEGEND REBORN il nuovo titolo che vede protagonista la leggenda del Baske… - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: #ShaqFuALegendReborn, il titolo in arrivo il 5 giugno sui Nintendo Switch europei -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Dopo diversi anni di sviluppo, Wired Productions ha annunciato cheFu: A, ilconil famosouille O', è in uscita il 5 giugno 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.Le versioni PS4 e Xbox saranno entrambe lanciate in forma digitale e fisica, rispettivamente a 19,99 Euro e 29,99 Euro. Mentre la versione fisica per Switch sarà disponibile per 39,99 Euro.I giocatori che hanno acquistato NBA Playgrounds prima del 10 giugno 2017 riceveranno una copia digitale gratuita del gioco al momento del rilascio.Read more…