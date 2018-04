Sergio Mattarella | l' ipotesi dell' incarico a Roberto Fico | così fregherà Luigi Di Maio?

Sergio Mattarella : "Serve tempo - nuovo giro di consultazioni" : Il Capo dello Stato ha auspicato un accordo tra le varie forze politiche per la formazione del nuovo governo: 'Il risultato delle urne non ha dato ad una forza politica la maggioranza dei seggi in ...

Marzio Breda - l'indiscrezione del quirinalista : 'Sergio Mattarella sonderà le convergenze. La pausa potrebbe essere lunga' : ' Sergio Mattarella sonderà le convergenze. La pausa potrebbe essere lunga...'. Marzio Breda , il giornalista del Corriere della Sera esperto di Quirinale , in collegamento con Myrta Merlino a L'aria ...

Consultazioni - al Quirinale da Sergio Mattarella i presidenti di Senato e Camera : A un mese dalle elezioni, cominciano le Consultazioni al Quirinale per cercare di sbrogliare la matassa che dovrebbe portare alla formazione di un nuovo governo. Nell'agenda del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo appuntamento è quello con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 10.30.Alle 11.30 poi sarà la volta del presidente della Camera Roberto Fico, mentre alle 12.30 tocca al ...

Alle consultazioni Sergio Mattarella chiederà ai partiti proposte e indicazioni programmatiche per un governo all'altezza : Le consultazioni che si apriranno domani al Quirinale avranno come obiettivo quello di dare al Paese un governo all'altezza delle esigenze dei cittadini e proprio per questo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiederà Alle forze politiche proposte e indicazioni programmatiche. È quanto si apprende da ambienti del Quirinale alla vigilia delle consultazioni.Il capo dello Stato per due giorni convocherà il ...

Governo - mercoledì via alle consultazioni Ecco che cosa farà Sergio Mattarella : Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti che Sergio Mattarella mettera' in campo per le consultazioni, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it

Sergio Mattarella concede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio tempo fino a maggio : senza intesa - un governo di tregua : Dietro le quinte e in silenzio, continua il lavoro di Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo: le consultazioni partiranno il 3 aprile. Nel frattempo, proseguono le trattative tra ...

I medagliati alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2018 al Quirinale. Restituito il tricolore a Sergio Mattarella : Domani martedì 27 marzo, tutti i medagliati dell’Italia alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018 saranno presenti al Quirinale su invito di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. I nostri portabandiera, Arianna Fontana e Giacomo Bertagnolli/Fabrizio Casal, riconsegneranno il tricolore al Capo di Stato con le firme degli atleti. Questi gli atleti che faranno parte della delegazione guidata da Giovanni Malagò, ...

Walter Veltroni si prepara per la scalata al Colle : prenderà il posto di Sergio Mattarella? : Walter Veltroni comincia già a pensare alla scadenza del mandato di Sergio Mattarella che dovrà lasciare il Colle nel 2022 . Il piano dell'ex segretario del Pd, infatti, sarebbe di diventare il ...

Asia Argento - il delirio finale : frigna perché esclusa dai David di Donatello e se la prende pure con Sergio Mattarella : Fa quasi tenerezza, a questo punto, Asia Argento . Con tutto l'impegno e la fatica che ci ha messo a denunciare Harvey Weinstein 20 anni dopo, a dire che tutti i mali dell'Italia sono da attribuire a ...

Sergio Mattarella - il retroscena : no a governi a termine e al Gentiloni bis : C'è grande confusione sotto il cielo della politica ma per fortuna al Quirinale hanno maturato due certezze: niente 'governo a termine' e niente ' Gentiloni bis '. Secondo un retroscena del Corriere della Sera , Sergio Mattarella avrebbe ...

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : sì a un governo Lega-M5s - a patto che non si ritorni alle urne a ottobre : Le evidenze degli ultimi giorni, o meglio delle ultime ore, parlano chiaro: un governo Lega-M5s sembra possibile. Nette le aperture reciproche. Aperture di cui, stando a un retroscena de La Stampa , ...

Sergio Mattarella e il prossimo governo : l'incubo di un tecnico tutto tasse a Palazzo Chigi : A premere sul Quirinale non è solo il bisogno di dare una guida al Paese, ma soprattutto scacciare gli spettri agitati tanto dall'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , quanto da Bruxelles ...

Graziano Delrio : "Se Sergio Mattarella ci chiama al Quirinale valuteremo" : "Se Mattarella ci chiedesse di fare il Governo? Valuteremo. Il Presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare, diversamente da quello che hanno fatto Lega e M5S nel corso dell'ultima Legislatura". A dirlo è Graziano Delrio ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio 1). "Non auspichiamo un governo M5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili", prosegue."Sono ...