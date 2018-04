Sergei Skripal non è più in condizioni “critiche”

Sergei Skripal e sua figlia Yulia avvelenati sulla porta di casa : Sergei Skripal e sua figlia Yulia avvelenati sulla porta di casa L’ex uomo dei servizi segreti russi e sua figlia sarebbero stati avvelenati sulla porta della loro abitazione, dove sono state trovate importanti quantità di agente nervino.Continua a leggere L’ex uomo dei servizi segreti russi e sua figlia sarebbero stati avvelenati sulla porta della loro […]

Sergei Skripal e sua figlia Yulia avvelenati sulla porta di casa : L'ex uomo dei servizi segreti russi e sua figlia sarebbero stati avvelenati sulla porta della loro abitazione, dove sono state trovate importanti quantità di agente nervino.Continua a leggere

Sergei Skripal e sua figlia furono avvelenati sulla porta di casa loro : Lì la polizia britannica ha trovato la più alta concentrazione dell'agente nervino usato per il tentato omicidio The post Sergei Skripal e sua figlia furono avvelenati sulla porta di casa loro appeared first on Il Post.

Caso Sergei Skripal - la Russia espelle 23 diplomatici britannici. E chiude il British Council : Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall'agenzia Itar-Tass.Oltre ad espellere i 23 diplomatici, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività in Russia del British ...

Il Regno Unito ha espulso 23 diplomatici russi per l’avvelenamento di Sergei Skripal : La prima ministra Theresa May lo ha annunciato oggi, insieme ad altre misure di ritorsione contro la russia The post Il Regno Unito ha espulso 23 diplomatici russi per l’avvelenamento di Sergei Skripal appeared first on Il Post.

«È molto probabile che la Russia sia dietro il tentato assassinio di Sergei e Yulia Skripal» : Lo ha detto la prima ministra britannica Theresa May a proposito delle persone avvelenate a Salisbury, promettendo dure ritorsioni se non arriveranno risposte convincenti The post «È molto probabile che la Russia sia dietro il tentato assassinio di Sergei e Yulia Skripal» appeared first on Il Post.

«È molto probabile che la Russia sia dietro l’assassinio di Sergei e Yulia Skripal» : Lo ha detto la prima ministra britannica Theresa May a proposito delle persone avvelenate a Salisbury, promettendo dure ritorsioni se non arriveranno risposte convincenti The post «È molto probabile che la Russia sia dietro l’assassinio di Sergei e Yulia Skripal» appeared first on Il Post.

È “molto probabile” che ci sia la Russia dietro all’avvelenamento di Sergei Skripal : Lo ha detto la prima ministra britannica Theresa May, promettendo dure contromisure se non arriveranno risposte convincenti dalla Russia The post È “molto probabile” che ci sia la Russia dietro all’avvelenamento di Sergei Skripal appeared first on Il Post.

Ex spia russa avvelenata - “tracce di gas nervino nel locale dove aveva mangiato”. Chi è Sergei Skripal - il doppiogiochista : Yulia era arrivata poche ore prima dalla Russia. Il solito bagaglio e un pacco regalo per papà. Chissà se Sergei Skripal ha fatto in tempo ad aprirlo oppure se domenica scorsa era ancora incartato, quando si è accasciato insieme a sua figlia su una panchina di fronte alla paninoteca Gregg a pochi passi dal fiume Avon. Entrambi sono stati ritrovati privi di sensi alle 16.15, avvelenati da un gas nervino raro, meno noto del Sarin e del VX, mentre ...

Sergei Skripal - una vita da spia : A tutti i livelli, compreso quello del «mondo delle ombre». Prev Next Gli spagnoli decisero tuttavia di «passare» Skripal agli inglesi: i quali spedirono a contattarlo uno 007 che si spacciava per ...

21 persone sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal : Il capo della polizia del Wiltshire, la regione a ovest di Londra dove si trova la città di Salisbury, ha detto che in tutto 21 persone hanno ricevuto cure mediche per essere state esposte all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa The post 21 persone sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal appeared first on Il Post.

L’ex spia russa Sergei Skripal è stata avvelenata con un agente nervino : Lo ha confermato la polizia britannica, aumentando i sospetti che dietro al tentato omicidio ci sia la Russia The post L’ex spia russa Sergei Skripal è stata avvelenata con un agente nervino appeared first on Il Post.