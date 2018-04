Sell-off a Wall Street con venti di guerra commerciale tra Usa e Cina

In offerta Fitbit - RusSell Hobbs - Philips e Garmin [AGGIORNATO] - : ... Blu Scuro Prezzo: EUR 7,01 Da: EUR 14,99 In offerta a 5,95 Euro YI Fotocamera VR 360° 5.7K - Camera VR 360° funzione stitching integrata in 4K live streaming doppia lente 220° Prezzo: EUR 399,99 In ...

Piazza Affari : Sell-off per CNH Industrial : Si muove in profondo rosso il leader globale nel settore dei capital goods , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,37% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...

Dopo il Sell-off - ripresina in corso : I prossimi dati importanti sono la decisione sui tassi in INDIA giovedì, e venerdì per gli USA con la disoccupazione, bilancia commerciale, oltre che ai vari momenti di POLITICA. Gli scioperi contro ...

Borse europee : cali moderati rispetto al Selloff visto in Usa la vigilia : Il mercato si aspetta risultati nel complesso positivi, ma i conti fiscali saranno tenuti sotto grande osservazione per scoprire se la crescita coordinata dell'economia sta rallentando il passo. Alla ...

STM soffre Sell-off tecnologici : Teleborsa, - Si muove in profondo rosso STMicroelectronics, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti. Il titolo della società soffre il sell-off sui titoli tecnologici a livello europeo , ...

La comunità Lgbt dopo il no di Rossi al patrocinio al Pride : 'Profondamente offesi'. Il Pd si smarca. IaneSelli : 'Parole svilenti - persone ... : In un tweet scrive questo: "Un'ulteriore dimostrazione della chiusura della politica trentina rispetto ai diritti LgbtI: ecco perché noi al Dolomiti Pride ci saremo". Perché nelle poche ore dalla ...

Santanchè vs Barbacetto sulla CaSellati : “Soffrite perché M5S ha votato una che è berlusconiana fino all’ultimo pelo della caviglia” : Botta e risposta pepato a L’Aria che Tira (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto. Santanchè esordisce: “Ho grande rispetto per il dolore dei giornalisti de Il Fatto Quotidiano. Però poi il dolore porta confusione”. “Per niente”, sorride Barbacetto. “State impazzendo all’idea che il M5S abbia votato la Casellati come ...

Bitcoin - ma anche Ripple - : crollo e Sell-off dopo ban di Twitter - quotazione BTC oggi pronta a rimbalzare? : A seguito dei divieti di fare pubblicità sulle criptovalute che sono stati introdotti dai colossi del web oggi in pratica il mondo del web advertising è completamente off-limit , se non a precise ...

Wall Street incerta dopo il Sell-off della vigilia : Il timore è che tra Stati Uniti e Cina possa scoppiare una guerra commerciale nociva per l'intera economia globale. Dal fronte macroeconomico gli ordini di beni durevoli sono risultati in crescita ...

Carnival si salva dal Sell-off grazie al bilancio : Il bilancio migliore delle attese salva Carnival dall'ondata di vendite che sta travolgendo l'azionario americano. L'operatore di crociere ha chiuso il primo trimestre fiscale con un utile netto di ...

Londra : Sell-off per Micro Focus International : Si muove in profondo rosso Micro Focus International , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,98% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Micro Focus International è più ...

Piazza Affari : Sell-off per Credito Valtellinese : Pressione su Credito Valtellinese , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,74%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Ela Weber “Soffrivo di depressione”/ Il dramma dell’ex Sellerona raccontato a La Vita in Diretta : Ela Weber “Soffrivo di depressione”: il dramma dell’ex sellerona raccontato a La Vita in Diretta. La showgirl tedesca ha sofferto molto negli scorsi anni, ma ora è rinata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:25:00 GMT)