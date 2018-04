“Sei una mer**” Bianca Atzei distrutta dall’ex amica vip Insulti a profusione e parole

Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura : “Sei una strega”. Muore a 87 anni : Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura: “Sei una strega”. Muore a 87 anni Freda Jobson è scomparsa lunedì dopo aver lottato per tanto tempo contro l’Alzheimer. Per anni è stata vittima di abusi da parte di tre assistenti di cura presso la struttura di cui era ospite a Beverley, in Regno Unito. Le […]

Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura : “Sei una strega”. Muore a 87 anni : Freda Jobson è scomparsa lunedì dopo aver lottato per tanto tempo contro l'Alzheimer. Per anni è stata vittima di abusi da parte di tre assistenti di cura presso la struttura di cui era ospite a Beverley, in Regno Unito. Le tre donne non potranno mai più esercitare la professione.Continua a leggere

“Sei l’unico che non ha salutato Fabrizio Frizzi”. Bufera sul vip della tv - rimproverato pubblicamente. Ma non incassa il colpo - tutt’altro. Spiega il motivo e dà una bella lezione a tutti : Fabrizio Frizzi mancherà a tutti. Ai familiari, ovviamente, agli amici, ai colleghi e pure ai telespettatori, che infatti hanno affollato tanto la camera ardente, allestita nella sede Rai di viale Mazzini, quanto piazza del Popolo in occasione dei funerali del conduttore, celebrati mercoledì mattina nella chiesa degli Artisti. Il presentatore se ne è andato nella notte tra domenica e lunedì scorsi all’ospedale Sant’Andrea a ...

“Sei ebrea?” - bimba insultata in una scuola di Berlino : “Sei ebrea?”, bimba insultata in una scuola di Berlino Fenomeno in crescita in Germania: i responsabili sono bimbi musulmani figli di immigrati, “spesso soggetti al fanatismo religioso dei loro genitori, fratelli maggiori o parenti più stretti” Continua a leggere

“La morte insopportabile”. Il dolore è infinito. La bellissima showgirl scrive alla figlia volata in cielo troppo presto. Una foto bellissima in cui la vita sorrideva ancora : “Sei la mia unica ragione di vita” : Un dolore straziante che nessuna madre potrebbe mai dimenticare. La morte di un figlio è una fitta che segue per tutta la vita. Il 21 marzo è una data importante, è l’inizio della primavera ma è anche il giorno in cui è nata 4 anni fa la figlioletta che Claudia Galanti ha avuto dall’ex marito Arnaud Mimran. La piccola è morta a soli 9 mesi a causa di un batterio: un destino terribile. Proprio nel giorno della sua nascita la madre ha ...

“Sei grasso e inutile”. Una storia di bullismo odiosa e drammatica. A soli 12 anni - il terribile gesto di questo ragazzino. Un caso che ha scatenato rabbia e indignazione : “Mi dicono che sono grasso e inutile…”. Frasi tristi e disperate quelle pronunciate da un ragazzo di soli 12 anni, tormentato dai bulli. E che purtroppo hanno anticipato un gesto ancora più terribile: il giovane, infatti, dopo aver sopportato per mesi e mesi quelle continue umiliazioni ha deciso di farla finita. Si è chiuso nel garage di casa, approfittando di un attimo in cui era rimasto solo per qualche minuto, e si è ...

Inter-Napoli - Sarri ad una giornalista : “Sei donna - sei carina - non ti mando aff…”. Scoppia la polemica… : Inter-Napoli, Sarri- L’ordine dei giornalisti della Campania si scaglia contro Sarri, reo di aver espresso una pensiero totalmente fuori luogo e sessista nei confronti di una giornalista durante la conferenza stampa di ieri post Inter-Napoli. Il tecnico napoletano, sicuramente in buona fede, ma totalmente fuori luogo, ha così risposto alla domanda della giornalista (“Sono troppo […] L'articolo Inter-Napoli, Sarri ad una ...

Amici 17 : Valentina contro Bryan : “Sei una brutta persona” : Daytime Amici, Valentina furiosa attacca il ballerino Bryan Scintille nella scuola di Amici 17. La puntata andata in onda in diretta sabato scorso con Maria De Filippi ha scatenato polemiche e contrasti fra gli allievi del talent show di Canale 5. L’appuntamento pomeridiano prefestivo si è concluso con la padrona di casa che ha tentato, inutilmente, di assegnare le maglie verdi del serale chiedendo ai ragazzi stessi chi volessero. In una ...

Uomini e Donne - ecco i primi corteggiatori di Tina : “Sei una vera milf!” : Grande successo per la ‘nuova’ tronista Tina Cipollari. Tanti, infatti, i cavalieri arrivati oggi in trasmissione per corteggiare l’opinionista di

“Ma è proprio lui?”. Don Matteo - quasi da non crederci : il super ospite di stasera. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Una novità che lascerà di sasso non poche persone. Poi quel sospetto : “Sei solo? E lei dov’è?” : Don Matteo, ci siamo quasi! Ma attenzione perché a Spoleto arriva anche l’ex tronista Andrea Damante. Stasera (ore 21.20) su Raiuno torna l’appuntamento con Don Matteo 11, l’amata fiction con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective. In programma gli episodi undici e dodici. Il primo, intitolato “Ancora bambina” ha come protagonista Francesca, 13 anni, già una ballerina prodigio, e al centro delle indagini dei carabinieri e ...

“Sei una bomba!”. Ballando con le stelle - arriva lei. Impossibile non commuoversi. La notizia fa subito il giro della rete e per Milly Carlucci fioccano gli applausi : Una notizia che piacerà a molti che servirà per dare speranza a tanti. L’edizione 2018 di Ballando con le stelle è pronta a partire e, tra i ballerini, spunta un nome importante, quello di una ragazza che nel corso degli anni ha dovuto lottare per riaffermare il suo diritto di vivere e la sua dignità di donna. Parliamo di Gessica Notaro la giovane riminese ex concorrente di Miss Italia sfregiata con l’acido dell’ex, condannato in primo ...

Nadia Toffa e il cancro - il saluto della piccola Gabriella : “Sei una guerriera come me” : Una guerriera vera, sincera e coraggiosa: con l’annuncio sulla sua malattia, reso in diretta a ‘Le Iene’ in occasione del suo ritorno in tv dopo il malore dello scorso dicembre, Nadia Toffa ha dimostrato ancora una...

Elezioni - Sgarbi a Di Maio : “Sei l’Ambra Angiolini della politica. Su di te una pioggia di m…” : Vittorio Sgarbi, candidato “con la lista Rinascimento (collegata al centrodestra) a Pomigliano d’Arco, nello stesso collegio di Luigi Di Maio, torna ad attaccare il candidato premier del Movimento 5 stelle. E lo fa in un videomessaggio pubblicato su Facebook. Oltre 5 minuti di video in cui, con i soliti toni decisamente sopra le righe, il critico d’arte definisce Di Maio “L’Ambra Angiolini teleguidata da ...

Isola dei Famosi 2018 - lite tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti : “Sei una vipera” - “Tu un fenomeno da baraccone” : Una lite tutta al femminile tiene banco all’Isola dei Famosi e anche oggi la dose di trash per chi è appassionato del genere è servita, calda e fumante. Protagoniste Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che hanno dato vita a un acceso battibecco. Il motivo? Francesca Cipriani dice di non poterne più della gente che davanti dice una cosa e dietro le telecamere ne dice un’altra, riferendosi in particolare alla Capriotti. “Di te ...