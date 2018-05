Sei italiani su 10 faticano a concedersi tempo libero. Un rapporto

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : ROMA - Un Mezzogiorno d'Italia sempre più terra d'emigrazione verso il Centro-Nord e un saldo negativo della popolazione rispetto ad oggi che arriverà a toccare i 6,5 milioni di unità. È il quadro ...

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : Le stime dell'Istat: nel 2065 l'aspettativa di vita sarà aumentata di cinque anni per uomini e donne

Nintendo Labo arriva nei muSei italiani : Dopo la Città della Scienza di Napoli, sarà la volta dell'Explora, il Museo dei bambini di Roma: qui i Laboratori si terranno durante il Campus Estivo, dall'11 giugno al 14 settembre. La Città dei ...

Nintendo Labo : i videogiochi arrivano nei muSei italiani : Giocare è una cosa seria: è il metodo migliore per imparare e apprendere, soprattutto per i più piccoli. In un Paese come l'Italia, in cui il 57% della popolazione si definisce videogiocatrice, la potenzialità educativa del medium videoludico può arrivare a toccare ben 17 milioni di persone. Ed è per questo che Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, da sempre attenta ai risvolti formativi dei ...

Morti Sei alpinisti - cinque dei quali italiani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Incidenti in alta quota : dodici morti . In Svizzera Sei vittime - di cui 5 italiani : Sei hanno perso la vita sulle Alpi Svizzere. Altri due sul versante francese del Monte Bianco. Due sulle Alpi Bernesi. Un corpo è stato rinvenuto sul Monte Rosa. Una tempesta, freddo e maltempo all’origine delle tragedie

Incidenti in alta quota : dodici morti. In Svizzera Sei vittime - di cui cinque italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi, ieri, aveva deciso di trascorrere una giornata in alta quota. Un lunedì nero che, in quattro distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, conta dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono decedute sei persone, di c...

Svizzera - Sei alpinisti morti. Cinque italiani e una donna bulgara : Cinque italiani e una donna bulgara morti nella tragedia sulle Alpi svizzere, dove il gruppo di escursionisti esperti è stato investito da una tempesta in quota e non è riuscito a sopravvivere a una ...

Tragedia sulle Alpi - Sei morti : cinque sono italiani. «Bloccati da una bufera di neve» - gravi altre tre persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Mario...

Incidenti in alta quota : dieci morti. In Svizzera Sei vittime - di cui cinque italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi, ieri, aveva deciso di trascorrere una giornata in alta quota. Un lunedì nero che, in quattro distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, conta dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono decedute sei persone, di c...

Svizzera - Sei alpinisti non arrivano al rifugio e muoiono dopo una notte al gelo - altri 5 gravissimi. Italiani nel gruppo : ROMA - Sei persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite gravemente sulle Alpi Svizzere, dopo aver trascorso la notte al gelo. Lo ha reso noto la polizia del cantone Vallese. I...

Sei italiani su 10 faticano a concedersi tempo libero. Un rapporto : Quasi 6 italiani su 10, specie se donne, hanno pochissimo tempo libero, quello che rimane lo dedicano prevalentemente alla famiglia (46%) e quando praticano un hobby non spendono più di 100 euro al mese (57%). Quello tracciato dal nuovo Osservatorio mensile Findomestic/Doxa, è il ritratto di un Paese che fatica a concedersi svago e relax. tempo libero fa rima con relax Per il 65% degli intervistati il tempo libero ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : cinque italiani su Sei avanzano nel Compound - squadre tutte agli ottavi : Nella giornata odierna a Shangai, in Cina, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco 2018, con le qualificazioni e le prime fasi ad eliminazione diretta per quanto riguarda il Compound. Impegnata anche la squadra italiana: andiamo a vedere quali sono stati i primi verdetti. Nella competizione individuale maschile, un terzetto al comando con 710 punti realizzati: il coreano Jongho Kim, l’olandese Mike ...

Allarme AIDS : oltre Seimila italiani ignorano di essere già malati : Iss (Istituto superiore di sanità) rivela che in Italia ci sono circa 6.000 persone che hanno contratto l'HIV e a cui non è stata ancora diagnosticata la malattia. Una popolazione infetta che si trova già in fase avanzata del virus, cioè con un'infezione in atto da diversi mesi. Nonostante il loro sistema immunitario sia già stato indebolito dall'attacco del virus, non si sono ancora sottoposti a visita medica. Rappresentano una percentuale ...