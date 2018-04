Sei italiani su 10 faticano a concedersi tempo libero. Un rapporto : Quasi 6 italiani su 10, specie se donne, hanno pochissimo tempo libero, quello che rimane lo dedicano prevalentemente alla famiglia (46%) e quando praticano un hobby non spendono più di 100 euro al mese (57%). Quello tracciato dal nuovo Osservatorio mensile Findomestic/Doxa, è il ritratto di un Paese che fatica a concedersi svago e relax. tempo libero fa rima con relax Per il 65% degli intervistati il tempo libero ...

Italiani pigri - Sei giovani su 10 non cambierebbero residenza per avere un lavoro : Sei giovani Italiani su 10 non cambierebbero città per lavorare. È in Italia la più bassa percentuale , 2%, di giovani occupati fra 20 e 34 anni che hanno cambiato residenza, almeno per un anno, per ...

Italiani pigri - Sei giovani su 10 non cambierebbero residenza per avere un lavoro : Sei giovani Italiani su 10 non cambierebbero città per lavorare. È in Italia la più bassa percentuale (2%) di giovani occupati fra 20 e 34 anni che hanno cambiato residenza,...

Italiani pigri - Sei giovani su 10 non cambierebbero residenza per avere un lavoro : Sei giovani Italiani su 10 non cambierebbero città per lavorare. È in Italia la più bassa percentuale , 2%, di giovani occupati fra 20 e 34 anni che hanno cambiato residenza, almeno per un anno, per ...

Sono stati rilasciati Sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak : Sono stati rilasciati sei dei sette italiani che erano stati fermati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Repubblica ha scritto che «i sei italiani Sono stati rimessi in libertà intorno alla mezzanotte. Uno di loro è stato portato in ospedale The post Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak appeared first on Il Post.

Omicidio Kuciak - rilasciati Sei italiani in Slovacchia : La polizia slovacca ha rilasciato la notte scorsa sei dei sette cittadini italiani arrestati in connessione con l'Omicidio del giornalista Jan Kuciak. Ne ha dato notizia stamattina l'agenzia di stampa ...

Giornalista ucciso in Slovacchia : rilasciati Sei italiani : Sono stati rilasciati nella notte sei dei sette cittadini italiani arrestati dalla polizia slovacca nell’ambito delle indagini sull’omicidio del Giornalista...

Giornalista ucciso in Slovacchia - media : rilasciati Sei italiani - : Secondo l'agenzia di stampa Ctk, sarebbero stati liberati tutti gli uomini, tranne uno, arrestati l'1 marzo in relazione all'omicidio del reporter Jan Kuciak, trovato morto il 25 febbraio insieme alla ...

Omicidio Kuciak - rilasciati Sei italiani in Slovacchia : La polizia slovacca ha rilasciato la notte scorsa sei dei sette cittadini italiani arrestati in connessione con l'Omicidio del giornalista Jan Kuciak. Ne ha dato notizia stamattina l'agenzia di stampa ...

Omicidio Kuciak. Media : rilasciati Sei dei sette italiani. La polizia non conferma : Secondo il sito di notizie ceco tvnoviny.sk probabile che verrà rilasciato anche il settimo italiano arrestato in relazione all'Omicidio del reporter slovacco Kuciak e della sua fidanzata. Il giovane giornalista nel suo ultimo articolo descriveva le attività di persone vicine alla Ndrangheta e i loro affari con i fondi europei in Slovacchia

CPH : DOX 16 - A Copenhagen Sei documentari italiani : CPH:DOX Undici giorni di cinema del reale, ma anche di concerti, spettacoli, seminari, laboratori, e, poi, una sezione dedicata al market e un forum di co-produzione. Questo e tanto altro è l'edizione in programma alla sedicesima edizione di CPH:DOX , il festival ...

La polemica - MuSei italiani : non passa il direttore straniero : Cosa penseranno nel mondo? https://t.co/dqekQwz5dm pic.twitter.com/CPygV4u0Vl " Dario Franceschini , @dariofrance, 2 febbraio 2018 Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite ...

Il Consiglio di Stato frena sui direttori stranieri nei muSei italiani - : Una sentenza rimette tutto in discussione: c'è "contrasto giurisprudenziale" fra una decisione del Consiglio, che apriva direzione a stranieri, e un regolamento che richiede "cittadinanza italiana per ...

MuSei - c'è un nuovo no ai direttori non italiani. E Franceschini protesta : nuovo stop ai direttori di museo stranieri. Lo ha ribadio il Consiglio di Stato che rimette in discussione la nomina di Peter Assman come direttore del Palazzo Ducale di Mantova. "Davvero difficile fare le riforme in Italia", commenta Dario Franceschini, "Dopo 16 decisioni del Tar e 6 del Consiglio di Stato, quest'ultimo cambia linea e rimette la decisione sui direttori stranieri dei Musei all'adunanza ...