Seat Mii - Una settimana con la 1 0 Ecofuel a metano Day 5

(Di venerdì 6 aprile 2018) Cè unalternativa allibrido: lalimentazione a gas. Anche tra le piccole citycar, come per laMii 1.0, la protagonista del Diario di bordo di questa. Una scelta, quella del gas, che agli italiani tradizionalmente non dispiace affatto. Il, tanto per cominciare, ha il vantaggio di non avere limitazioni di sorta in materia di parcheggio nei box interrati, a fronte, però, di un numero di punti di distribuzione in Italia inferiore al Gpl. Ma sulla nostra Mii, nel modaiolo e femminile allestimento by Cosmopolitan Violetto Cosmo, cè ben altro: a partire dalla sopraccitata tinta metallizzata, dal tetto nero a contrasto, dai gusci degli specchi retrovisori di colore gold, dai cerchi di lega da 15 con finitura forgiata nera. Nellabitacolo spiccano dettagli e differenze cromatiche, con i sedili di Alcantara Violetto con profilature Gold, il volante e la ...

