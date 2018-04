Sean Penn | scandalo droga in famiglia | con arresto

Il libro più brutto del mondo? Lo ha scritto Sean Penn : Sean Penn non è stato il primo a Hollywood a scrivere un libro. Lo ha fatto di recente anche Tom Hanks, che pure non ha scritto un capolavoro (Tipi non comuni, edito in Italia da Bompiani), ma non ha attirato tante critiche, da ogni parte politica e culturale, come è accaduto a Penn con il suo Bob Honey Who Just Do Stuff. Stroncato da un lato e dall’altro dell’Atlantico, dalla destra pro Trump, ovviamente, ma anche dal New York Times, che ...