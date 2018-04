Arrestato per possesso di droga il figlio di Sean Penn e Robin Wright - : Hopper Penn, il secondo genito della coppia, è stato fermato nel Nebraska insieme alla fidanzata per possesso di anfetamina, marijuana e funghi allucinogeni. Il ventiquattrenne, anche lui attore come ...

Sean Penn e Robin Wright - il figlio Hopper Penn arrestato per droga : Il figlio di Sean Penn e Robin Wright è stato arrestato per possesso di droga nel Nebraska. Un portavoce della polizia statale ha spiegato che il figlio 24enne degli attori, Hopper Penn, e la sua ragazza, la 26enne Uma Von Wittkamp, sono stati arrestati il 4 aprile dopo che un soldato ha fermato il loro veicolo. Le autorità, come riporta E! News, riferiscono che all’interno sono stati trovati anche 14 grammi di marijuana e quattro pillole ...

Hopper Penn - arrestato il figlio di Sean Penn e Robin Wright : 24enne figlio di Sean Penn e Robin Wright, Hopper Penn è stato arrestato con l'accusa di possesso di una sostanza illecita, la psilocibina, e marijuana. L'arresto è diventato realtà mercoledì 4 aprile, nel Nebraska. Il figlio delle due celebrità è attualmente detenuto in una prigione di Hamilton County.Insieme ad Hopper, in auto al momento del fermo, la fidanzata 26enne Uma Von Wittkamp. Gli agenti della polizia che hanno fermato Penn ...

Il libro più brutto del mondo? Lo ha scritto Sean Penn : Sean Penn non è stato il primo a Hollywood a scrivere un libro. Lo ha fatto di recente anche Tom Hanks, che pure non ha scritto un capolavoro (Tipi non comuni, edito in Italia da Bompiani), ma non ha attirato tante critiche, da ogni parte politica e culturale, come è accaduto a Penn con il suo Bob Honey Who Just Do Stuff. Stroncato da un lato e dall’altro dell’Atlantico, dalla destra pro Trump, ovviamente, ma anche dal New York Times, che ...

Sean Penn : «Amo ancora molto Madonna» : L’amore che resta. Sean Penn a 33 anni dal matrimonio, e a 29 dal divorzio, non teme di dichiarare di essere ancora legato a Madonna. Il 57enne in un’intervista al The Late Show ha scelto senza esitazioni tra la Material Girl e Britney Spears. «Ah, amo molto la mia prima moglie, non c’è niente di paragonabile…», ha risposto a Stephen Colbert, che non ha mollato il colpo. «La gente le paragona di continuo. Quindi scegli Madonna?», ha ...

Amber Heard e Sean Penn - c’è del tenero? : A Hollywood i gossip fanno presto a diventare storie d’amore, meglio andarci sempre con i piedi di piombo, perché nello sfavillante mondo delle star tutto, spesso, è il contrario di tutto. L’ultimo rumors sotto i riflettori riguarda Sean Penn, che dopo l’addio a Charlize Theron, nell’ormai lontano 2015, sembrava aver messo da parte i batticuori. Invece c’è chi lo vorrebbe molto vicino ad Amber Heard, ex signora ...