Scossone Serie C | due calciatori fuori squadra | è caos

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il campionato diC VIDEOè difficile. C'è poco da aggiungere a questa frase, se non che anche le big, cioè le squadre con storie importanti nel panorama calcistico italiano, spesso incappano in questo campionato, simile a delle sabbie mobili, senza riuscire ad uscirne per anni e anni. È il caso, ad esempio, di #Lecce, Catania, #Livorno, tanto per citare alcuni esempi. Ed è proprio di salentini e toscani che si parla tanto in questi giorni. Entrambe le squadre, il Lecce ed il Livorno, avevano praticamente in cassaforte la promozione diretta fino a qualche settimana addietro, ma un calo fisiologico ha portato entrambe le squadre ad un periodo di crisi nera. Il Lecce non riesce più a vincere in casa, dove i 3 punti mancano da inizio febbraio. I salentini, dopo la sconfitta di Caserta e il pareggio interno con il Siracusa, hanno perso la possibilita' di gestire il primo ...