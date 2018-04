Scontri a Gaza | due palestinesi uccisi e 81 feriti al confine 

Nuovi Scontri a Gaza - esercito israeliano spara sui palestinesi : morti e feriti : Nuovi scontri a Khan Younis, lungo il confine della Striscia di Gaza. Soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro alcuni manifestanti palestinesi, uccidendo una persone, come conferma il ministero della Salute di Gaza...

Gaza - Scontri violentissimi al confine - due palestinesi uccisi e 150 feriti : Un giorno di guerra a Gaza al confine israeliano dove scontri violentissimi sono in corso tra l'esercito israeliano e dimostranti palestinesi. Sono due gli uccisi tra questi ultimi con il numero...

Gaza - riprendono Scontri lungo la Striscia Soldati israeliani uccidono 2 palestinesi : Sono tornati a protestare lungo la barriera che divide la Striscia di Gaza dal territorio di Israele nella “Grande marcia del ritorno” organizzata da Hamas e si conta già la prima vittima. Secondo l’agenzia Wafa un palestinese – Ussama Khamis Qadih, 38 anni – è stato ucciso dai Soldati israeliani, a est di Khan Yunis, nel sud dell’enclave, dove da una settimana è in atto la protesta di massa contro le autorità ...

GAZA - NUOVI Scontri AL CONFINE CON ISRAELE/ Ancora vittime tra i palestinesi - almeno 20 in una settimana : Striscia di GAZA, NUOVI SCONTRI: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di ISRAELE nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Violenti Scontri a Gaza tra israeliani e palestinesi - lanci di pietre e spari : Nel secondo venerdì della "Grande marcia del ritorno", la manifestazione organizzata dal movimento islamico di Hamas che avrà il suo culmine il 15 maggio, si registrano...

Gaza - Scontri tra palestinesi ed esercito israeliano : ancora feriti - : Per l'agenzia Maan, spari nei pressi del campo profughi di Jabaliya. Almeno 3 le persone ferite. I manifestanti hanno cominciato a incendiare copertoni di gomma per oscurare la vista ai militari. I ...

Striscia di Gaza - nuovi Scontri/ Marcia del ritorno - 19 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele : Striscia di Gaza, nuovi scontri: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di Israele nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:21:00 GMT)

Nuovi Scontri al confine tra Gaza e Israele per la seconda "Marcia del Ritorno" proclamata da Hamas : Nuovi scontri nella Striscia di Gaza al confine con Israele, dove i manifestanti palestinesi stanno partecipando – per la seconda volta da venerdì scorso – alla "Grande Marcia del Ritorno" convocata da Hamas. I manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato sassi contro i soldati israeliani, che hanno risposto con fuoco vivo e lanci di lacrimogeni. Secondo quanto riferito da un fotografo dell'agenzia France Press, una ...

Israele - intesa con Onu : migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo Scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Gaza - alta tensione dopo gli Scontri. Erdogan : Netanyahu terrorista : A stretto giro di posta la replica del premier israeliano: 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili'. In ...

Scontri Gaza - Israele : “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” : Scontri Gaza, Israele: “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” “Le proteste palestinesi non erano certo il Festival di Woodstock”, ha detto il ministro israeliano Avigdor Lieberman,replicando alla richiesta dell’Onu di aprire “un’indagine indipendente e trasparente” Continua a leggere

Israele su Scontri a Gaza : 'Non ci sarà alcuna commissione inchiesta' - : ll ministro della Difesa israeliano respinge la richiesta del segretario generale dell'Onu di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che hanno portato alla morte di almeno 15 ...

Nuovi Scontri a Gaza - tre feriti. Erdogan : 'Netanyahu terrorista' : "Non serve che dica al mondo quanto sia crudele l'esercito israeliano. Possiamo capire cosa fa questo Stato terrorista guardando la situazione a Gaza e a Gerusalemme".

Scontri Gaza - Israele : "Non ci sarà alcuna commissione d'inchiesta" : Non ci sarà alcuna commissione di inchiesta sugli Scontri di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, replicando alla richiesta del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che venerdì hanno portato alla morte di diversi palestinesi. "Basta con questi continui ipocriti appelli", ha aggiunto Lieberman.