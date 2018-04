Scatta il Civ a Misano Domani si corre gara 1

laprovinciadicomo

: Tutti in sella alle Mv Augusta F3 675 i piloti del team Extreme: Nel weekend scatta la nuova stagione del Campionat… - fmimolise : Tutti in sella alle Mv Augusta F3 675 i piloti del team Extreme: Nel weekend scatta la nuova stagione del Campionat… - focus_motori : Il CIV 2018 scatta questo fine settimana da Misano - CH_Motorsport : Il primo round sarà di scena sul circuito della Riders’ Land, con il quale la FMI ha avviato -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Via al Tricolore Velocità di motociclismo. Mai così ricco di spunti comaschi come quest'anno. Il Team Motocorsa che punta al titolo in Superbike, ma a anche il ritorno alle corse di Claudio Corti ...