: RT @MediasetTgcom24: Scandalo Datagate, l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook #facebook - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Scandalo Datagate, l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook #facebook - NotizieIN : 15:10 | Scandalo Datagate, l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook - twMirandolina : RT @MediasetTgcom24: Scandalo Datagate, l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook #facebook -

L'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su"per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". "Quando ci iscriviamo al social network sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende", spiega il presidente Giovanni Pitruzzella.(Di venerdì 6 aprile 2018)