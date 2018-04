Saturday Night Live | conferenza stampa | tutte le dichiarazioni

blogo

(Di venerdì 6 aprile 2018) Dopo svariate (e disgraziate) edizioni delandate in onda anni or sono su Italia 1, il format nato a New York nel lontano 1975 torna nel Bel Paese con un'edizione guidata da Claudio Bisio. Il programma andrà in onda per sei puntate su Tv 8, a partire da sabato 7 aprile alle ore 21. Al fianco del capocomico ci sarà un cast fisso composto da Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary Sarnataro, I Trejolie e Marta Zoboli. Ogni settimana interverranno anche degli ospiti - "non in promozione", ci tengono a precisare -, che saranno protagonisti di sketch e numeri particolari. Qualche nome? Alessandro Cattelan, Paola Cortellesi, Sabrina Ferilli, Angela Finocchiaro, Lino Guanciale, Vanessa Incontrada, Frank Matano, Rocco Papaleo, Federica Pellegrini , Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, Emma Marrone, Giorgia, The Kolors e tanti altri.prosegui ...