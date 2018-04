Sardone senza freni contro Fi' Vogliono donne come la Minetti' ' Io Non sono lecchina

affaritaliani

: Senza #territorio e #partecipazione non c'è #politica - ma_cossu : Senza #territorio e #partecipazione non c'è #politica - DanielaColi2 : RT @SardoneSilvia: Delusa da @forza_italia che ignora il merito, io vado avanti ancora più forte anche senza fare l’assessore -> https://t.… - marcellobarone4 : @comilara Le beghe di partito allontanano gli elettori... sempre.... cara Silvia Sardone, come te che hanno dovuto… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Silviadopo l’esclusione dalla giunta in Lombardia. "Io ho un serie di caratteristiche che per il mio partito non vanno bene:presente sul territorio, none non cresco utilizzando l’ascensore invece che le scalealtre persone" Segui su affaritaliani.it